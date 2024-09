A BYD tem uma estratégia bem definida para se instalar no mercado brasileiro de elétricos. Começou trazendo modelos dos segmentos mais altos, confrontando as marcas de luxo, para estabelecer uma imagem desejável para o consumidor, como o SUV Tan e o sedã Han.

A partir daí, passou a atacar a zona intermediária do mercado, se apoiando na oferta de tecnologia e design, com o sedã Seal e o SUV médio Yuan Plus.

SUV compacto Yuan Pro está vendo vendido no Brasil ao preço de R$ 182.800 – Foto: Eduardo Rocha/Auto Press

Na sequência, a fabricante chinesa passou a buscar os segmentos mais polpudos do mercado, com o compacto Dolphin e o subcompacto Dolphin Mini, com preços agressivos que mudaram os parâmetros de valor dos elétricos. Essa mesma estratégia está sendo aplicada agora com o SUV compacto Yuan Pro, oferecido por R$ 182.800.

Aliás, apesar de carregar o mesmo nome do SUV médio, o Yuan Pro é menor e poderia muito bem ser definido como a versão SUV do Dolphin.

A identificação só não é maior por conta do design, porque o Dolphin segue a estética Ocean, a mesma do Seal, enquanto o Yuan Pro adota o conceito Dragon Face, como os SUVs Tan e Yuan Plus.

O painel digital de 8,8 polegadas é configurável e exibe os dados do computador de bordo – Foto: Eduardo Rocha/Auto Press

Um ponto de identificação é a lanterna, que parece uma linha de eletrocardiograma e corta a traseira de fora a fora.

As dimensões e proporções do SUV compacto são próximas às do Volkswagen T-Cross e Chevrolet Tracker, com 4,31 metros de comprimento, 1,83 m de largura, 1,68 m de altura e 2,62 m de entre-eixos.

Já o porta-malas é pequeno para o segmento, com 265 litros (1.210 com a segunda fileira de bancos rebatida).

Tecnologia

No console frontal, o modelo traz a tradicional tela giratória com 12,8 polegadas e central multimídia com GPS interno, karaokê, atualização remota e espelhamento sem cabo com Apple CarPlay e Android Auto.

Porta-malas do modelo chinês é pequeno para o segmento, com 265 litros – Foto: Eduardo Rocha/Auto Press

O Yuan Pro traz uma bateria relativamente modesta, de 45,1 kWh, que é fator fundamental para reduzir o custo do modelo e também otimizar o desempenho – cada kWh de uma bateria de íon de lítio pesa, em média, 7 kg.

Aproximadamente 315 dos 1.550 kg do SUV vem das baterias. Ela alimenta um motor único, que traciona as rodas dianteiras, com 177 cv de potência e 29,6 kgfm de torque.

A autonomia prevista é de 250 km pelos padrões do InMetro e a bateria tem uma capacidade de carga de até 60 kWh em corrente contínua. Em um carregador ultrarrápido de 50 kWh, metade da carga é recuperada em cerca de 30 minutos.