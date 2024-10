Com a apresentação do SUV cupê Basalt, a Citroën praticamente fecha o ciclo de renovação de gama no mercado brasileiro.

O modelo é o terceiro da marca baseado na plataforma CMP, já nasce com as duas motorizações originadas na FCA, 1.0 Firefly e GSM 1.0 T200, e traz as caraterísticas de marca criativa de baixo custo do grupo Stellantis, estabelecida quando ainda era parte da PSA.

Apesar de não trazer a designação C3 no nome, o SUV segue o conceito dos demais integrantes da gama – Foto: Citroën/Divulgação

Para realmente fechar o ciclo de troca de imagem, falta apenas a saída de linha do C4 Cactus (a marca não confirma oficialmente, mas há informações de que a produção em Porto Real já foi interrompida).

O Basalt chega com preços iniciais agressivos: R$ 89.990 na versão de entrada Fell 1.0, R$ 96.990 na versão Fell Turbo 200 e R$ 104.990 na top Shine Turbo 200. Para o lançamento, há ainda a série especial First Edition Turbo 200, por R$ 107.390.

Apesar de não trazer a designação C3 no nome, o novo SUV da marca francesa segue rigorosamente o conceito dos demais integrantes da gama. Além da plataforma e das motorizações, o Basalt compartilha diversos elementos com a linha, incluindo o acabamento no interior e diversas peças de carroceria.

Na parte estética, as semelhanças são evidentes: a assinatura luminosa bifurcada envolvendo o farol, os para-lamas projetados, as linhas combinando traços geométricos e orgânicos, com vincos e musculatura nas laterais.

Na parte frontal, a diferença é no desenho do para-choque, a partir dos dois frisos que ladeiam a logomarca da fabricante, o chamado Double Chevron.

De perfil, o Basalt se destaca pelos volumes “gorduchos”, que transmitem a ideia de robustez, e o de teto com caimento acentuado a partir da porta de trás.

Um detalhe na coluna alivia visualmente a grossura da peça. A traseira alta tem linhas bem originais, com lanternas retangulares com dois dentes projetados na parte externa.

Tamanho

O Basalt tem 4,34 metros de comprimento, 1,82 m de largura, 1,59 m de altura e 2,65 m de entre-eixos. A distância livre par ao solo é de 18 cm e o porta-malas comporta 490 litros.

Na parte mecânica, o Basalt traz as mesmas características de outros modelos Stellantis, com duas pequenas diferenças.

O motor Firefly 1.0 flex tem os mesmos 71/75 cv com gasolina/etanol de modelos como Peugeot 208, Fiat Argo e C3 hatch, mas fica com um torque de 10,5 kgfm, 0,2 kgfm a menos que os demais.

A outra peculiaridade é que o Basalt é em média 50 kg mais pesado, com 1.120 kg no total. Ou seja: o motor 1.0 aspirado, gerenciado por um câmbio manual de cinco marchas, tem de fazer um esforço maior para movimentar o modelo.

Basalt tem 4,34 metros de comprimento, 1,82 m de largura, 1,59 m de altura e 2,65 m de entre-eixos – Foto: Citroën/Divulgação

O zero a 100 km/h é feito em 14,1 segundos, com máxima de 160 km/h. O consumo prometido é de 8,3/11,9 km/l com etanol/gasolina na cidade e 9,6/13,7 km/l na estrada.



Já nas versões com o motor Turbo 200, a situação se inverte em relação a Fiat Fastback, Peugeot 2008 e Fiat Pulse: o Basalt é em média 50 kg mais leve, com 1.190 kg.

O motor rende os mesmos 125/130 cv com gasolina/etanol e 20,4 kgfm com ambos combustíveis, e é gerenciado por um câmbio CVT com sete relação pré-programadas.

Resultado: com zero a 100 km/h em 8,4 segundos, é 1,0 s mais rápido que Pulse e Fastback e 1,7 s mais rápido que o 2008.

A máxima fica em 194 km/h e o consumo prometido é de 9,3/13 km/l na cidade e 10,2/14,6 km/h na estrada, com etanol/gasolina.

Equipamentos

Em relação ao conteúdo, o Basalt segue a lógica dos demais modelos da linha C3.

De série, a versão de entrada Feel traz de relevante airbags laterais, câmera de ré, ar-condicionado, banco do motorista e volante com regulagem de altura, vidros dianteiros e traseiros elétricos, rodas de liga-leve com pneus 205/60 R16, travas elétricas com telecomando na chave, painel digital colorido de 7 polegadas, central multimídia com tela de 10,25 polegadas com espelhamento sem fio por Android Auto e Apple Carplay.

Lançamento tem central multimídia com tela de 10,25 polegadas e espelhamento sem fio por Android Auto e Apple Carplay – Foto: Citroën/Divulgação

A versão Shine adiciona ar-condicionado digital, sensor de estacionamento traseiro, rodas diamantadas, faróis de neblina, controle de cruzeiro, revestimento em couro sintético nos bancos e volante e skidplate dianteiro e traseiro.

O único opcional é a pintura bitom, que é de série na First Edition, que vem sempre na cor Branco Nacré perolizado com teto em Preto Perla Nera e ainda adiciona detalhes como rodas escurecidas, pedais em alumínio, tapetes assinados e outros detalhes visuais.