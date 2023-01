Audi RS e-tron GT e sua energia sem tamanho

A Audi usa a sigla RS para identificar a versão mais extrema de sua linha. O significado Rennsport é a palavra alemã para Racing, ou corrida de automóveis, e está sendo aplicada ao sedã esportivo 100% elétrico e-tron GT.

Esta versão, testada no México, é a única do modelo comercializada no Brasil, por nada menos que R$ 1.069.990, sem opcionais. Além do preço estratosférico, o sedã esportivo é exuberante em vários aspectos: no requinte, na potência e até no design.

Audi RS e-tron GT – Foto: Divulgação

Historicamente, a indústria alemã sempre foi inovadora e até criava projetos extravagantes, mas claramente funcionais, sem fantasias. A Audi foi uma das primeiras a ousar quebrar essa regra e as linhas do RS e-tron GT conseguem capturar um pouco do melhor do design da marca, mesmo estando aprisionado pelos parâmetros do desenho do modelo original, o Porsche Taycan.

As medidas do sedã elétrico da Audi são generosas. Ele tem 4,99 metros de comprimento, 1,96 m de largura e 1,40 m de altura, com um entre-eixos de 2,90 m. O modelo pesa nada menos que 2.347 kg e é animado por dois motores elétricos, um montado em cada eixo para gerar a famosa tração quattro. A coisa interessante e altamente proposital sobre o RS é que ele tem uma transmissão de duas velocidades no eixo traseiro – recurso trazido do Taycan, entre diversos outros.

Audi RS e-tron GT – Foto: Divulgação

E como no sedã da Porsche, esses propulsores são alimentados por uma bateria de íon de lítio, composta por 33 módulos com 393 células com capacidade de 85 kWh, em um sistema elétrico de 800 volts com um sistema de recuperação de energia de frenagem de até 265 kW. A autonomia pode ser de até 487 km com uma única carga, mas deve-se levar em conta que pode variar de acordo com os hábitos de condução.

Para a recarga, o modelo aceita supercarregadores de até 270 kW, situação em que leva 45 minutos para preencher totalmente a bateria. Em uma tomada de 22 kW, leva 8 horas para recuperar toda a carga.

Audi RS e-tron GT – Foto: Divulgação

O modelo oferece recursos incomuns na gama Audi, como a suspensão pneumática adaptativa de três câmaras ou o sistema de direção nas quatro rodas, que podem ser adicionados opcionalmente. O trem-de-força rende 596 cv de potência máxima, mas pode alcançar 646 cv por até 2,5 segundos. O torque é instantâneo e chega a 84,6 kgfm.

Além do design de frente e traseira, é no interior que a Audi consegue injetar um pouco mais a própria personalidade no modelo. A qualidade dos materiais, acabamentos e a harmonia nas diferentes texturas têm a missão de justificar o preço pedido pela Audi por um exemplar do RS e-tron GT. No modelo de teste, os revestimentos eram em couro legítimo com um tratamento de primeira linha, mas há a opção Leather Free, para quem não compra produtos de origem animal.

Audi RS e-tron GT – Foto: Divulgação

Outra característica da marca aparece no painel digital, com o conhecido Virtual Cockpit. Aqui ele aparece na versão com 12,3 polegadas e é complementado pela central multimídia MMI, que conta com uma tela touch de 10,1 polegadas.

O sistema possui funções básicas, como espelhamento sem fio de smartphones, mas também exibe informações específicas detalhadas para a exploração esportiva do RS e-tron GT. Dentro da longa lista de equipamentos opcionais, há ainda o sistema de áudio 3D Bang & Olufsen.

Em relação á segurança, não falta absolutamente nada. Para além dos elementos obrigatórios como airbags, ABS, ESP, o modelo traz câmera 360° e recursos ADAS nível dois de autonomia – assistente de manutenção na faixa, controle de cruzeiro adaptativo com stop&go, alerta de colisão frontal com frenagem autônoma, entre outros.