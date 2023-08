A 7ª geração do Volkswagen Jetta foi lançada em 2018 e teve uma atualização de meia-vida lançada em 2021. Mas desde então, pelo menos no mercado brasileiro, ele vem sendo oferecido apenas na versão de topo, a esportiva GLI. De certa forma, é uma maneira de a Volkswagen abdicar de brigar por uma fatia significativa do segmento de sedãs médios no Brasil, sem abandonar por completo este mercado, que está em franca decadência por conta da concorrência dos SUVs.

O Jetta é um clássico da linha Volkswagen e está em produção desde 1979 – Foto: Divulgação

Vale lembrar que, apesar de nem sempre figurar na gama da marca alemã no País – desembarcou apenas em 1999 com o nome de Bora –, o Jetta é um clássico dentro da linha Volkswagen e está em produção desde 1979. Nessa versão remanescente, o modelo oferece comportamento e visual esportivos e é um correspondente sedã do Golf GTI, sigla para Grand Turismo Injection, enquanto GLI significa Grand Luxury Injection. Vale dizer que ambos os modelos são similares em quase tudo.

Este Jetta GLI usa a base modular MQB do Grupo Volkswagen – que sustenta quase toda a gama de passeio da marca , traz a silhueta com três volumes bem marcados e a linguagem de design mais técnica e angular típica da marca alemã.



As dimensões são 4,70 metros de comprimento, com 1,80 m de largura, 1,49 m de altura e 2,69 metros de entre-eixos. O porta-malas tem capacidade de 510 litros, boca de carga muito larga e embaixo esconde uma roda sobressalente para uso temporário.

Este Jetta GLI usa a base modular MQB do Grupo Volkswagen – Foto: Divulgação

Nesta atualização, o Jetta aparece com a frente suavemente redesenhada, com o friso da grade sublinhando a base dos faróis, nova entrada de ar inferior, com ninhos dos faróis de neblina verticais e mais equipamentos. A versão inclui ainda uma série de elementos especiais, como vários detalhes em vermelho.

Há também um design em favo de mel na grade, um pequeno spoiler, novo difusor e um redesenho da saída de escape dupla. A unidade testada trazia o opcional Black Pack, com rodas e capa de retrovisores em preto. No Brasil, o GLI traz sempre retrovisores na cor da carroceria e rodas diamantadas Phanton, de cinco pétalas.

Carro tem conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto – Foto: Divulgação

No interior, há uma evidente melhoria na materialidade e qualidade, bem como uma importante atualização tecnológica. Há elementos estéticos GLI, como guarnições nos consoles e portas em plástico black piano, bancos esportivos com costura vermelha, pedaleira de alumínio e decorações vermelhas no volante e na alavanca de câmbio. O design do painel é horizontal, embora a tela de 10 polegadas da central multimídia esteja levemente orientada para o motorista.

Tecnologia

Há conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, é rápido de operar e tem uma interface bastante intuitiva. Uma vantagem em relação ao sistema VW Play usado nos modelos brasileiros é que o sistema usado no Jetta mantém alguns controles por botão, o que facilita o uso sem exigir que se olhe diretamente para a tela.

Em relação à segurança, ele traz frenagem autônoma de emergência, controle de cruzeiro adaptativo, assistência de manutenção de faixa, farol alto automático, sensor de chuva, sensor de ponto cego com assistente de saída de vaga, seis airbags de série, teto panorâmico, chave presencial para travas e ignição, sensores dianteiros e traseiros e câmera de ré.

Não é uma lista generosa para um modelo que custa R$ 232.390 (R$ 234.390 na cor Vermelho Kings). Não por acaso, o modelo tem mantido uma média baixa de vendas, com 115 emplacamentos mensais em 2023. Ou, aproximadamente, uma venda mensal para cada cinco concessionárias da marca no Brasil.