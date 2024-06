Por muito tempo a produção do novo Peugeot 2008 na Argentina foi um segredo falado em voz alta. O novo SUV da marca francesa já está sendo montado na fábrica de El Palomar, na grande Buenos Aires, e tem previsão de chegar ao mercado em agosto. Mas desde já tem sido flagrado em estradas brasileiras e argentinas em testes dinâmicos, com mais ou menos camuflagem.

Peugeot 2008 é relativamente baixo e tem linhas bastante retas – Foto: Divulgação

Antes do lançamento, no entanto, o SUV compacto foi testado no Chile, onde chegou no ano passado já com a mais recente reestilização – atualização de meia-vida –, com a qual virá ao País.

Obviamente haverá mudanças entre a versão produzida na França e a feita em El Palomar. A começar pelo motor. O veículo de teste era um turbodiesel e já é certo que por aqui vai ser animado pelo propulsor 1.0 de três cilindros GSE T200, como o usado em outros SUVs compactos da Stellantis, casos de Fiat Pulse e Citroën C3 Aircross.

Há também a possibilidade de o 2008 ganhar uma versão esportiva GT, que seria então empurrada pelo motor 1.3 de quatro cilindros da família GSE, o T270 – como o do Jeep Renegade.

Curiosamente, na traseira as luzes deixam de lado as garras verticais e passam para conjuntos de led – Foto: Divulgação

Tamanho

O 2008 é relativamente baixo e tem linhas bastante retas, que levam a perfis angulares. Na frente destaca-se a nova estética da marca que trocou as presas internas dos faróis por três garras de led no para-choque.

A grelha é sem moldura e o modelo traz o novo escudo e a tipografia renovada da marca. Curiosamente, na parte de trás, as luzes deixam de lado as garras verticais e passam para conjuntos de três placas de led sobrepostas em cada lado.

Internamente, o painel dessa nova geração do SUV é praticamente idêntico ao do 208, incluindo tela, decorações e instrumentos.

Na altura, ele não é muito mais alto do que o hatch – os 10 cm a mais do 2008 em relação ao 208 refletem, em boa parte, a elevação da suspensão.

Internamente, o painel dessa nova geração é praticamente idêntico ao do 208 – Foto: Divulgação

Não sendo muito mais alto que o 208, o crossover não parece tão grande por dentro, mas graças ao entre-eixos alongado, há de fato mais espaço nos bancos traseiros, um dos pontos mais fracos do hatch.

Porta-malas

Antes de mais nada, não há saídas de ar centrais direcionadas para os assentos traseiros. O porta-malas do 2008 não é particularmente grande, com 405 litros. A versão francesa testada tinha um piso de bandeja com duas alturas, que esconde uma roda sobressalente temporária.