Ano começa com recuo nas vendas de veículos no Brasil

Os números de janeiro no mercado de veículos no Brasil não foram nada promissores. Entre os automóveis de passeio, as 92.212 unidades vendidas no primeiro mês de 2022 representam um recuo de 40,9% em relação a dezembro e de 29,4% quando comparado a janeiro de 2021.

Os utilitários não foram muito melhores: as 24.389 unidades representaram queda de 34,8% em relação a dezembro e de 23,1% diante de janeiro do ano passado. O total de 116.601 emplacamentos é o menor desde maio de 2020, quando as fábricas tiveram as atividades muito reduzidas no início da pandemia de coronavírus (Covid-19).

Jeep Renegade vendeu quase 5 mil unidades – Foto: Divulgação

Em relação aos veículos de duas rodas, o drama é um pouco menor. A queda em relação a dezembro ainda foi de significativos 20,2%, mas o total de 89.685 emplacamentos é superior em 4,4% ao auferido em janeiro do ano passado.

Sobre o desempenho dos modelos, o 2022 manteve a mesma lógica de 2021. O hatch HB20, da Hyundai, que foi o carro de passeio mais vendido ano passado, se manteve na liderança entre os modelos dessa categoria com 5.634 unidades, seguido do Chevrolet Onix hatch, com um total de 5.205.

Hyundai HB20 é o líder entre os carros – Foto: Divulgação

Já o líder geral no mercado continua sendo um comercial leve. No caso, a Fiat Strada, que emplacou 6.716 unidades em janeiro. A surpresa aqui fica por conta da picape Renault Duster Oroch, que teve 1.447 vendas. Apenas duas vezes, desde que foi lançada em setembro de 2015, a Oroch teve um volume maior: em dezembro de 2015, com 1.491 unidades, e depois em julho de 2021, com 1.872 vendas.

Entre os SUVs compactos, o Jeep Renegade está conseguindo escoar com sucesso toda a sua linha 2021, ainda com os motores 1.8 Flex e 2.0 turbodiesel. Ambos serão aposentados da gama com a chegada do Renegade 1.3 Turbo T270, que terá também versão 4X4 e será apresentado oficialmente no próximo dia 10.

Fiat Strada está na ponta geral do mercado – Foto: Divulgação

O SUV compacto da Jeep conseguiu nada menos que 4.999 unidades, o que o deixou em 3º lugar entre os carros de passeio e 4º no geral. Entre os SUVs compactos, a grande surpresa foi o Citroën C4 Cactus, que alcançou 2.283 emplacamentos.

É a quinta vez que o modelo ultrapassa as 2 mil unidades, sendo que as outras quatro foram do meio de 2021 para cá, a partir do gerenciamento da Stellantis, grupo que reúne ainda Fiat, Jeep, Ram e Peugeot. Antes disso, um modelo da Citroën não passava de 2 mil emplacamentos desde dezembro de 2014, com o C3.