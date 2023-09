Alex Automóveis: mais do que clientes, parceiros de bons negócios

A empresa Alex Automóveis nasceu com um propósito muito claro: construir duradouras relações de confiança com os clientes através de bons negócios com carros de qualidade e procedência comprovada. O desejo da equipe é conquistar a parceria dos clientes. Desde 2009, muitos dão preferência e indicam o atendimento de Alex Silva e sua equipe familiar.

Osmar Guilhermino, Grassiela Bessao, Alex Silva, Luciana Silva e Adriano Lourenço compõem equipe familiar – Foto: Marcelo Rocha/Liberal



Seja qual for o perfil, empresarial ou familiar, a equipe de colaboradores está atenta às reais necessidades e busca sempre as melhores condições para seus clientes. Assim, eles voltam para casa satisfeitos não só por terem feito negociações favoráveis, mas principalmente porque tiveram todo o auxílio para fazerem as escolhas mais adequadas.

Assim como as nossas famílias, os carros têm uma história para contar. A partir do momento em que essas trajetórias se cruzam, a sensação deve ser de realização, e nunca preocupação. Para isso, fornecedores selecionados e perícias realizadas pela 3ª Visão, empresa especializada em revisão e vistoria cautelar, garantem bons históricos e, consequentemente, muito mais segurança para os compradores.

Empresa atua na compra, venda e troca de veículos novos e seminovos – Foto: Marcelo Rocha/LIBERAL



Em um espaço moderno, os clientes ainda contam com um clima agradável e familiar. E na hora de negociar, as trocas são muito bem avaliadas e as compras têm descontos. A empresa também possui parcerias com oficinas, especialistas em alinhamento e balanceamento, pintura, acessórios, estética e higienização que oferecem descontos para os clientes.

Alex Automóveis

Horário de funcionamento: Segunda a sexta, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 13h

Segunda a sexta, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 13h Endereço: Rua Iacanga, 70, Vila Molon, Americana

Rua Iacanga, 70, Vila Molon, Americana Telefone: (19) 3645-3082 ou (19) 3645-3081

(19) 3645-3082 ou (19) 3645-3081 Site: alexautomoveis.com.br

alexautomoveis.com.br WhatsApp: (19) 98118-0621

(19) 98118-0621 Facebook: /alexautomoveisoficial

/alexautomoveisoficial Instagram: @alex.automoveis

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.