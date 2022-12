Adepto da rotina: novo Chevrolet Bolt EUV

A General Motors criou um conceito para seu modelo elétrico Chevrolet Bolt e o segue à risca. O modelo privilegia a autonomia e a funcionalidade. Esta última característica é ainda mais ampliada na nova versão SUV, batizada de EUV (sigla de electric utility vehicle), na renovação do modelo para a linha 2023. Esta segunda fase do Bolt surgiu depois de uma paralisação na produção, por conta de um defeito nas baterias produzidas pela LG, que fazia com que o carro entrasse em combustão espontânea em determinadas situações.

O recall atingiu as 142 mil unidades vendidas mundo afora, inclusive as 237 trazidas para o Brasil. Portanto, a nova linha Bolt, além de um visual mais moderno, traz agora um novo sistema de baterias, que, além de mais seguro, tem maior autonomia.

BOLT EUV – Foto: Divulgação

Em termos de design, cada elemento da carroceria tem uma clara preocupação de ajudar no coeficiente aerodinâmico. Esse objetivo não é novidade em veículos de emissão zero, mesmo no caso do Bolt EUV, um pequeno SUV com apenas 4,33 metros de comprimento e 1,77 m de largura, com capacidade para acomodar cinco passageiros, embora para uma viagem realmente confortável, quatro é o ideal.

Mesmo com o espaço interno sendo incrementado pela ausência do túnel de transmissão, que permite um piso plano em toda a cabine – outro detalhe comum em veículos elétricos – e pela boa distância entre-eixos de 2,68 metros, cortesia da arquitetura GM BEV2 (Battery Electric Vehicle), na qual o Chevrolet EUV é construído. Apesar de ser definido como um utilitário, a altura de 1,62 metro é apenas 2 cm maior que no modelo hatch.

BOLT EUV – Foto: Divulgação

Mais do que ter uma atitude de SUV, a missão é disponibilizar elementos que contribuam para a experiência elétrica. Ou seja: acabamento de qualidade com bons materiais, muitos compartimentos para objetos, carregador de indução para smartphone, porta-luvas, console prático, porta-copos e bancos compactos, mas confortáveis e macios. Não é para menos, porque no final resulta em um custo acima de US$ 33 mil – ou cerca de R$ 172 mil.

No Brasil, o modelo hatch, que é ligeiramente mais barato, custa o dobro: R$ 329 mil. Nesse preço, o cliente tem o direito de exigir isso e muito mais.

O Bolt EUV é animado pelo mesmo conjunto usado na versão hatch.

O propulsor aciona as rodas dianteiras e rende 203 cv de potência e 36,7 kgfm de torque. Ele pesa 1.669 kg, sendo que apenas o conjunto de baterias responde por 440 kg. A capacidade de carga é de 66 kWh, o que permite uma autonomia de até 416 km. A recarga é calculada em 10 km por hora em uma tomada doméstica comum de 220V/10ª e chega a 290 km por hora de recarga em um carregador de 50 kWh – a um custo aproximado de R$ 85 (R$ 1,95/kWh).