Unhas para primavera

O charme da primavera, com suas flores e tons coloridos, influencia o mundo da moda e da beleza todos os anos. E para acompanhar este clima, as tendências deste ano ditam tons abertos e leves, versáteis e, principalmente, ousados. As unhas, sendo um dos principais componentes do visual, seguem este ritmo.

Ludiane Barbosa, artista na Singu, app de beleza e bem-estar, separou algumas dicas para inspirar quem deseja estar por dentro das tendências. Confira:

Amarelo

Cor vibrante, independente do tom. Ousando desde as tonalidades intensas aos pastéis, é conhecida principalmente por ser associada ao verão e ressaltar o bronzeado da pele.

Nudes

Antigamente eles não eram tão explorados. Agora, os nudes são aproveitados em inúmeras situações. “Tons de nudes rosados conferem a alegria e delicadeza da primavera, sem deixar de lado a versatilidade”, afirma Ludiane.

Laranja

Destaque é a palavra da vez. Sendo neon, ou não, a vibração desta cor é inegável. Divertido, ousado, alegre, mas também pode compor um estilo mais formal.

Lavanda

“Lavanda é uma cor que transmite tranquilidade”, segundo a artista. O tom pastel traz o clima sossegado que a temporada possui.

Metálicas

Esse tipo de esmalte chama atenção independente da cor. O estilo cromado recebe cada vez mais destaque e promete estar presente em diversas ocasiões. Unhas perfeitas para viagens, ocasiões de lazer, praias, festas e também com looks mais simples do dia a dia.

Extra

“Como dica de combinação, sugiro utilizar as cores em variados tons. Uma unha de cada cor. Fica divertido e segue tendência. Até mesmo um degradê em cada unha, da mesma cor, mas em dois tons contrastantes e diferentes” conclui a artista.