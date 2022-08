Tweed: a tendência que atravessa gerações

Criado na Escócia, no século 19, o tweed nada mais é que um tecido com lã de fio grosso na sua composição. Inicialmente, era usado em roupas masculinas até que, em 1954, a estilista Coco Chanel criou uma saia e um casaco com esse tecido que, desde então caiu no gosto das mulheres, seja em looks mais formais ou casuais.

















Sempre atenta as tendências, a Usaflex – marca na fabricação de calçados e bolsas de couro que priorizam a inovação, estilo e conforto para mulheres – traz, na sua coleção de primavera, oito modelos, sendo um scarpin salto bloco, um scarpin salto fino, uma sandália papete, um tênis e cinco modelos de bolsas. “Optamos pelas cores azul e rosa em tons pastel que trazem o ar de novidade, já o marrom é uma tonalidade que agrada, e muito, nossas consumidoras”, explica Berta Wilbert, analista de marketing estratégico da marca.

Para Lethycia Bondan, gerente de estilo da marca, o tweed é perfeito para dar aquele up nos looks, deixando as produções do dia a dia muito mais clássicas. “Os modelos com detalhes em tons rosados ou azulados são perfeitos para combinar com uma paleta de cor mais sóbria ou, até mesmo fazer uma brincadeira de tom sobre tom trazendo o look para um visual mais monocromático. Já nos tons de marrom, podemos brincar com a paleta de terrosos, trazer pontos de cor nos detalhes da composição e investir nos tons de laranja que combinam muito bem com esta paleta”. Para quem quer dar um up no visual ela dá como dica brincar com o hi-lo que é um truque bem moderno para quem quer apostar na tendência, fazendo a mistura de peças despojadas como o jeans e o tweed nos detalhes como nos calçados e bolsas.