Tijolinhos que se encaixam em todo estilo de projeto

Linha Ombré, da Roca Cerámica - Foto: Divulgação

Tem como pensar em um apartamento jovem e contemporâneo sem se lembrar dos tijolinhos aparentes? Muito em alta nos dias de hoje, os tijolinhos – também chamados de english brick – na verdade são extremamente versáteis, capazes de compor ambientes de diversos estilos. Dependendo de sua cor e material, podem lembrar os estúdios industriais nova iorquinos ou ainda remeter aos azulejos de metrô ingleses. Independente da proposta, sempre adicionam uma dose de descontração e aconchego aos ambientes.

“Tendência consolidada, os revestimentos formato english brick podem ser empregados em todo cômodo, passeando pelas áreas externas, cozinhas, living e até mesmo áreas íntimas”, opina Christie Schulka, Marketing Manager da Roca Brasil Cerámica. A empresa traz em seu portfólio diversas linhas que exploram a versatilidade do tijolinho, atendendo a todo estilo de morar. Confira:

Rústico e natural

Capaz de se tornar a protagonista de um projeto, a linha Brick Lane, da Roca Cerámica, explora a rusticidade do revestimento, apostando na naturalidade do material. Sua paleta de tons terrosos com aparência desgastada propõe uma fusão entre o clássico e o rústico, ideal para criar pontos de destaque em ambientes internos ou até mesmo para paginação no piso.

Linha Brick Lane, da Roca Cerámica – Foto: Divulgação

Ousadia metalizada

Com um toque de ousadia, por sua vez, a linha Brick Metallic também explora tons terrosos, mas destaca a modernidade dos acabamentos metalizados. Arrojadas e inovadoras, as cores Cobre e Iron são resultantes da tecnologia empregada no processo de fabricação. A alta temperatura da queima é responsável pela reação do esmalte, tornando cada peça única. “Investimos em tecnologia sempre. Hoje, nossas linhas metalizadas podem ser empregadas também em área externa, pois são produzidas com uma granilha metálica, muito mais resistente do que as tintas encontradas no mercado”, aponta Christie.

Linha Brick Metallic explora tons terrosos – Foto: Divulgação

Pegada industrial

Para aqueles que apostam no estilo industrial, a linha Fit, por sua vez, é a ideal. Explorando os tons neutros no formato english brick, a linha relembra os clássicos tijolos londrinos, com texturas e cores uniformes capazes de criar ambientes sóbrios e urbanos.

Linha Fit relembra os clássicos tijolos londrinos – Foto: Divulgação

Cartela de cores

A Roca Cerámica ainda apresenta linhas cheias de cor, para projetos com muita personalidade. É o caso da linha Flow, vibrante e impactante. Com vinte tons diferenciados, aposta em uma paleta ampla e explora a técnica maiólica, que proporciona um vitrificado irregular que valoriza a peça. Um leve efeito destonalizado traz, ainda, a ideia de um revestimento handmade.

Paleta disponível da linha Flow, com cores vibrantes e impactantes – Foto: Divulgação

Para os mais românticos, por sua vez, a linha Ombré explora o universo das candy colors. Associadas ao universo jovem e vintage, elas aparecem para trazer frescor aos espaços, permitindo paginações cheias de criatividade. O destonalizado suave marca o formato english brick da peça, que possui discreto relevo.

“Com nosso portfólio completo, trazemos soluções para todos os estilos de projeto – do rústico ao retrô ou contemporâneo”, afirma Christie. Tudo com as vantagens do porcelanato e revestimento cerâmico, fáceis de aplicar, resistentes e de rápida limpeza.