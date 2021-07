Os dias gelados chegaram e apenas um estilo de roupa vem a cabeça: sleepwear. Vestir um pijama aconchegante e quentinho faz toda a diferença no inverno. As peças de roupa não são mais utilizadas apenas no momento de dormir. Com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), os pijamas passaram a acompanhar em casa por mais tempo do dia.

Assim como outros estilos, a moda sleepwear também segue tendências e destaques para 2021. A consultora de imagem e estilo Nubia Souza conta que este ano ela segue em cores vivas, estampas florais, poás, design minimalista e animal print. Os tecidos em xadrez ou em listras, que servem tanto para homens quanto para mulheres, também estão em alta. Os modelos de personagens e motivos infantis deixaram de aparecer somente no universo das crianças e passou a cair no gosto dos adultos.

Tendências de pijamas seguem em cores vivas e design minimalista – Foto: Adobe Stock

Para quem gosta de estampas em animal print, Núbia diz que as peças inspiradas no couro de jacaré ou no de cobras se tornaram hits nessa temporada.

No inverno, a moda sleepwear segue com pijamas em macacões em formato de bichinhos, seja de unicórnio, vaca, dinossauro, entre outros. Possuem modelos tanto para adultos quanto para crianças. “Esses modelos garantem uma noite de sono quentinha e divertida”, diz Núbia.

Na volta dos dias mais quentes, não deixe de seguir a moda: a aposta é nos tecidos em composições em algodão, seda e viscose. Dentro dessa tendência também tem espaço para os baby doolls, camisolas, slip dress, os quimonos e os robes. “Tudo depende, é claro, do seu estilo pessoal”, conclui Núbia.

Esses pijamas nunca saem de moda

Xadrez: Já os modelos mais tradicionais, os tecidos em xadrez ou de listras dominam o sleepwear 2021. “Eles compõem um visual perfeito, tanto para elas como para eles. Nunca saem de moda”, comenta a consultora Nubia Souza. Conjuntos uniformes, com as duas peças iguais, ou com a parte de cima lisa, dão um toque diferenciado ao visual de dormir.

Para eles: Para os homens, a tendência é seguir em tecidos confortáveis e de modelagens mais soltas, como deveriam ser. Para as noites mais frias, eles estão em tecidos mais macios e quentes, como o plush ou soft. Peças ilustradas por super-heróis como Batman, Super Homem, por exemplo, também seguem em alta para o público masculino.

Macacão: A moda sleepwear segue com pijamas em macacões em formato de bichinhos, com modelos tanto para adultos quanto para crianças.

Infantil: Os temas infantis também ganham destaques nos modelos adultos. Estampas de ursinhos, unicórnios, patinhos, coelhinhos, estrelinhas, nuvens e bolas coloridas estão entre as estampas preferidas nos pijamas femininos.

Complementando os pijamas: as pantufas

Tendência internacional cai no gosto brasileiro: sandálias de pelúcia são opções para quem busca praticidade e tem um estilo despojado

Com a mudança no estilo de vida e mais pessoas trabalhando no modelo home office, houve uma preocupação maior com o conforto atrelado ao estilo. A reclusão durante a quarentena aumentou a busca por pantufas. No mercado brasileiro era comum encontrar modelos “pantufas da vovó” que não tinham um estilo despojado, apesar de confortáveis, e poucas pessoas se arriscaram a sair com elas nas ruas.

A estilista da La Femme, Bruna Grein, ressalta que “essa tendência revela uma mudança de mentalidade da consumidora brasileira que, muitas vezes, tem optado por roupas e calçados mais confortáveis, deixando de lado sapatos de salto alto e optando por modelos baixos.”

No final de 2020, a tendência já começou a chamar a atenção no exterior e, claro, caiu nas graças das celebridades internacionais. Logo, algumas atrizes brasileiras aderiram à moda, causando frisson no mercado nacional de sandálias.

Hoje, já temos modelos nacionais mais acessíveis do que as versões importadas e superestilosas. Estar sempre confortável deixou de ser apenas um estilo comum, para ser usado apenas dentro de casa, e invadiu as ruas com modelos em versões mais fashion.

Pantufa

Pantufa

Pantufa

Pensando nessa tendência nacional, a coleção de sandálias chamada “Home” podem ser usadas dentro de casa ou na rua, trazendo um ar mais despojado para os looks, menciona a diretora da marca La Femme, Silvia Barboza.