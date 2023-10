Tendências de moda para a primavera 2023

Quais as tendências da moda para a primavera 2023? Consultora de imagem e personal stylist há mais de 13 anos e certificada pela FIPI (Federation of Image Professional International), Juliana Bacellar explica as peças, cores e elementos que serão apostas da nova estação. De estampas florais e saias de cetim a brilhos e plumas, confira as dicas da especialista para montar looks cheios de estilo e personalidade:

Estampas florais

Estampas florais, porém com cores vibrantes, mesclando poder e feminilidade. O floral é uma tendência que nunca sai de moda, mas em cada estação é renovado para acompanhar a tendência e movimento global. Nessa temporada, vamos encontrá-lo com um toque nostálgico da “casa da avó” estampado em peças do dia a dia como jaquetas, calças e vestidos. Outras mulheres preferem seu visual mais ‘hippie’ com flores extravagantes e marcantes. Ou, uma terceira versão, é o dark floral, um visual mais gótico, moderno e urbano, porém com um toque romântico das flores.

Crochê

Peças de crochê seguem forte na estação das flores. O crochê vai chegar com tudo na primavera, são peças muito versáteis pois combinam com vários acessórios e looks diferentes. Essa tendência transmite um visual elegante e super alegre, além disso são artesanais, dão um toque de modernidade e naturalidade aos looks.

Saias de cetim

Essa saia é aquela peça que entrega tudo e mais um pouco sem muito esforço. Ela é uma ótima opção para looks tanto de dia como os da noite. Existem várias opções de cores para você apostar: brilhantes, coloridas ou as mais clássicas em tons neutros.

Cut out

Presença de recortes vazados e assimétricos, o famoso cut out, tendência que traz recortes e buracos estratégicos, deixando uma parte da pele à mostra. Encontrado em qualquer tipo de peça de roupa, pode ser posicionado em vários lugares, como quadril, coxas, barriga, busto. A pele a mostra exalta a sensualidade e poder feminino, dando um ar misterioso no total look e exalando a sensualidade da mulher que a usa.

Brilhos e paetês

A mulher nasceu para brilhar e a Semana de Moda em Paris trouxe esses elementos nos desfiles, como Chanel, Valentino e Balmain. Mas como toda tendência, é um resgate de uma moda que já vimos em outro momento, porém com um toque repaginado. Dessa vez o brilho está tanto em detalhes como no total look, dependendo do estilo e personalidade de quem escolhe usar. O recado é: Brilhe sem moderação!

Moda dopamina

Cores trends da primavera – vermelho, laranja, pink, roxo e amarelo. Podemos chamar de moda dopamina, o hormônio do prazer e bem-estar, e o termo surgiu em virtude dos últimos tempos que passamos. Com a recuperação da saúde global, as cores “vibrantes” trazem mais alegria para as roupas, calçados e acessórios.

Plumas

Plumas seguem na moda e trazem leveza, fluidez e liberdade. Representam uma tendência que veio para ficar; estiveram presentes no ano passado em desfiles da Dior, Balmain e Chloé.

Barbiecore

A tendência Barbiecore vem se consolidando na moda há algumas temporadas e, ao que tudo indica, chegou para ficar. A tendência brilhante e vibrante segue na primavera encabeçada por um tom de rosa muito particular. No vestuário, as silhuetas variam desde os minivestidos de látex até delicados florais, enquanto os detalhes incluem penas até o básico da Barbie: brilhos. Muito embora o rosa choque seja o preferido, outros tons, como chiclete e fúcsia, também incorporam essa vibe. Além do rosa, você também pode optar por outras cores pastel, como lilás, azul bebê e amarelo suave. O rosa blush, por exemplo, pode ser encaixado facilmente em estilos mais maduros e sofisticados.

Visual simples

Em contraponto a grandes tendências extravagantes como o Barbiecore, plumas e cores vibrantes, a tendência do luxo silencioso continua a ganhar força. Seu visual é simples, elegante e marcante, porém sem precisar ostentar logotipos de marcas ou demonstrar riqueza exuberante. Ele se destaca pela qualidade das peças e pelo visual elegante e chique de quem o veste.

Quiety luxury

Alfaiataria feminina com terno e gravata para empoderar ainda mais as mulheres. Faz parte da tendência quiet luxury mas é um grande destaque como tendência isolada, suas características são: cores diversas, das mais neutras às mais ousadas com um toque glam; casacos mais longos e estruturados.

Blusas alongadas tanto simétricas como assimétricas

Plissados

Saias plissadas, peças feitas em camadas laterais que tem um efeito tipo como de uma sanfona, também são tendência para a primavera. Possuem um toque de romantismo, mas compõem muito bem o estilo moderno e elegante. Ela pode ser do tamanho curto, mídi ou longo sendo um modelo de saia versátil que pode ser usada com praticamente todos os tipos de sapatos: rasteiras, tênis, botas.

Tomara que caia

Ela vai vir tanto em vestidos, blusas, como também em macaquinhos. Há quem ame e há quem deteste. Uma sugestão: os acessórios com essa peça vão fazer toda a diferença no total look. Se o seu cabelo for curto, opte por brincos maiores. Essa dica vale também para cabelos presos.

Túnicas

As túnicas são uma ótima opção quando o assunto é sofisticação. Além de ser uma peça versátil, pode ser usada com calça jeans, alfaiataria ou pantalona.