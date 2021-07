Tendências de moda para a estação mais fria do ano

A estilista Anne Garcia ensina a montar looks confortáveis e elegantes para arrasar no inverno deste ano

O inverno chegou no Brasil e junto com ele surgem as dúvidas sobre quais peças usar para não passar frio, mas também para arrasar nas composições e montar looks confortáveis, bonitos e elegantes. Para dar dicas sobre o assunto, Anne Garcia, estilista e empresária ítalo-brasileira ensina sobre as tendências para a estação mais fria do ano e mostra que é possível reaproveitar as peças do armário.

Blusinha básica pode combinar com uma calça jeans, jaqueta de couro e uma bota de cano longo – Foto: Divulgação

A estação, que costuma ser marcada por dias cinzas e nublados, com as pessoas usando roupas de cores neutras, será diferente neste ano, pois, de acordo com os meteorologistas, as temperaturas serão mais amenas e apostar em cores é a nova tendência. “As cores quentes estão em alta e podem ser utilizadas em qualquer ambiente. Aquela blusinha que estava guardada no armário e foi utilizada na primavera, por exemplo, pode combinar com uma calça jeans, jaqueta de couro e uma bota de cano longo”, comenta Anne Garcia.

Para a estilista, os blazers também são peças que podem ser usadas em qualquer estação do ano, podendo ser chique ou casual, assim como o jeans. “O vestido longo estampado, combinado com um blazer de cor única, ou vice-versa, com uma bota cano curto de salto alto fica muito chique. Já para ser mais casual, troque o salto alto por uma bota estilo coturno”, explica a estilista.

Outra peça-chave no guarda-roupas é o tricot, técnica utilizada há séculos que segue em processo de reinvenção. Neste ano, o suéter dress ou vestido de tricot é a grande aposta, unindo beleza e conforto. A peça também possibilita uma infinidade de cores e estampas: “Eu gosto do tricot porque também pode ser uma peça artesanal, desta forma posso ir a uma costureira e o céu é o meu limite da imaginação. Podemos ter a um bom preço com uma peça única e exclusiva. É importante ter muito cuidado ao lavar e ao guardar o tricot, pois dependendo da peça, um fio que você puxar pode ser fatal”, declara Anne Garcia.

Vestido longo estampado combinado com um blazer de cor única, com uma bota cano curto de salto alto fica muito chique – Foto: Divulgação

Para aquecer os pés, as botas coturno seguem conquistando o coração das mulheres. Com saltos confortáveis e modelos indo do clássico ao despojado, os calçados podem ser combinados com vestidos, calças e até saias. Além dos coturnos, as botas Over The Knee e slip on continuam sendo procuradas por mulheres de todos os estilos, pois os modelos podem ser usados com diversos looks.

Para finalizar os looks e acertar com sucesso, os acessórios são indispensáveis na composição. Certeiros para o visual, os cintos largos são acessórios que transformam os looks. Que tal dar um ar de elegância? Para isso, os foulards de seda ou um tecido leve dão um toque especial para a composição. Para um toque jovial, Anne Garcia indica tiaras e lenços, tornando o look mais divertido. Por fim, mas não menos importantes, as bolsas fazem toda a diferença, seja de tecido ou couro.