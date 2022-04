Tendências de colorações em alta neste Outono

O Outono chegou e não faltam tendências legais de cores de cabelo para experimentar agora. Enquanto as maiores tendências dos últimos dois anos foram cores naturais e de superbaixa manutenção, loiros com raiz esfumada e marrom canela, 2022 será sobre se divertir quando a vida começa a voltar ao normal e mais leve.

Há muitas ideias clássicas de cores de cabelo que também estão em alta. Por que pedir cores óbvias quando você pode investir em tonalidades mais ousadas como: mechas em tons caramelo, champanhe azul ou rosa? O Beauty Artist e Embaixador da Yamá Cosméticos, Thiago Martins dá dicas de colorações que estarão em alta neste Outono.

Morenas

Ao longo do ano passado e este ano, vimos muitas celebridades loiras como Gigi Hadid, Hailey Bieber e Jade Picon trocarem seu loiro por uma cor de cabelo bem castanho, e esperamos ver mais pessoas seguindo seus passos em 2022. É muito fácil, ao optar por um tom mais escuro de cor de cabelo, aplicar o mesmo tom em tudo, um resultado semelhante ao uso de uma tintura de caixa em casa. “Eu acredito que é da responsabilidade dos coloristas profissionais dar aos nossos clientes algo que eles nunca conseguiriam em casa, para não ficar com um cabelo monocromático eu adiciono pontos de luz e profundidade com vários tons mais profundos para tornar o resultado mais tridimensional e sofisticado”, afirma.

Reflexos acobreados

Um castanho sofisticado tem tudo a ver com profundidade e dimensão, então você e seu colorista devem concordar sobre o tom mais profundo e o tom mais claro que você quer ver em seu cabelo e, em seguida, permitir que o colorista coloque tons entre eles da maneira que acharem melhor para realçar seu cabelo. O legal deste trabalho é que você não precisa descolorir os cabelos, você pode trabalhar apenas com coloração escolhendo uma nuance mais escura que vai trazer mais profundidade e uma nuance mais clara que vai trazer luminosidade.

O cobre também tem sido uma tendência constante no ano de 2021 e em 2022 ele continua. Na verdade, só está ficando mais iluminado e brilhante. Essas tonalidades são populares entre as pessoas que querem uma mudança ousada, com um ar sexy e até mesmo brincalhão.

Apenas tenha em mente que este é um dos mais difíceis de manter, então planeje retoques regulares e certifique-se de usar apenas shampoos mais suaves para mantes a tonalidade. Shampoo sem Sulfato, sem parabenos como Less poo e Co Wash são ideais para lavar cabelos coloridos e principalmente tons avermelhados.

Loiro de inverno

Agora que os salões estão abertos novamente, espere ver loiras mais brilhantes surgindo este ano. Loiros platinados e perolados também estarão em alta. Há apenas algo sobre essa cor de um tom, uniforme, que é uma loira de alta elevação ou processo duplo.

Essa cor é ótima para a pessoa que quer se destacar na multidão. “Embora qualquer pessoa possa chegar a essa tonalidade com muita descoloração, eu recomendo apenas para quem já tem como base cores de cabelo naturais mais claras, já que é um processo tão intenso de descoloração e pode acabar agredindo cabelos mais escuros”, explica.

Azul ou rosa fantasia

E para quem ama os cabelos coloridos, essas duas tonalidades estarão em alta. Principalmente os tons mais lavados e desbotados. Essas tonalidades ficam ótimas em peles pálidas. “Eu recomendo os cronogramas como tratamento, especialmente nessas tonalidades, onde o descolorante está envolvido. Todo o trabalho vale a pena, pois não há como negar que o visual final fica surpreendente”, finaliza.