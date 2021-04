Tendência comfy até na hora de dormir

Para uma boa noite de sono, alguns artifícios são essenciais, como ter um ambiente tranquilo, poucas luzes acessas, uma cama aconchegante e, claro, um pijama que permita maior flexibilidade e conforto durante o sono. Fernanda Graneiro, gerente de imagem e estilo da Caedu, lista 5 dicas para quem deseja investir na moda comfy na hora de dormir

Na hora de escolher vale estampas, rendas, cores fortes ou neutras, camisola ou conjuntinhos – Foto: Divulgação

O TECIDO IMPORTA!

A primeira dica – talvez a mais valiosa – é se atentar a qualidade do tecido do pijama. “Muitas vezes, escolhemos a roupa pelo visual, esquecendo de ver o tecido de fabricação daquela peça. Mas ele faz toda a diferença quando a questão é a conquista de um sono tranquilo e duradouro”, defende Fernanda. O tecido tem muito a ver com a estação do ano e é um grande aliado para manter a temperatura do corpo e o frescor. “No verão, opções de viscose e microfibra são as mais indicadas. São tecidos leves, com bom caimento, macios e de secagem rápida. Já para o Inverno, conjuntinhos de calça e camiseta, no estilo moletinho, 100% algodão, caem super bem”, afirma.

TAMANHO É IGUAL A CONFORTO

“Essa dica vale para qualquer peça, mas quando falamos de pijama é ainda mais crucial. Uma roupa apertada deixará a noite de sono extremamente desconfortável. O ideal é que o modelo escolhido, permita que o corpo se mantenha flexível”, comenta Fernanda. A profissional conta que para conquistar o bem-estar tão desejado na hora de colocar a cabeça no travesseiro, três escolhas são fundamentais: optar por um número maior do que se usa nas demais peças de roupas, evitar pijamas com tecidos que grudam no corpo e observar se o caimento do pijama permite fácil movimento do corpo. “Seguindo essas três premissas, fica muito mais fácil de achar o pijama ideal’, ressalta.

SIM, O VISUAL TAMBÉM IMPORTA

Tecido, ok. Tamanho, ok. É hora de escolher o visual do pijama. Como qualquer outro look, a roupa de dormir precisa ‘conversar’ com os nossos gostos e estilos. “É uma forma de nos sentirmos bem com o que estamos vestindo, com certeza isso também traz uma sensação de tranquilidade”, afirma Fernanda.