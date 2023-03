Rústico vira protagonista

Até hoje, a estética rústica na decoração é associada aos ambientes campestres, localizados em áreas verdes ou praianas. Por isso, elementos desse tipo de decoração ainda compõem grande parte das casas de temporada ou veraneio, as quais têm a natureza como inspiração em todas as suas formas. Não por acaso, o conceito rústico vai do piso ao teto, passando por mobiliários e objetos, e transformando o local numa verdadeira “rota de fuga” da correria e do concreto das cidades. Por isso, virou protagonista no pós-pandemia em muitos lares brasileiros.







Há um universo vasto de possibilidades em que os materiais rústicos podem ser aplicados pontualmente ou em toda temática do ambiente – Fotos: Envato / Divulgação Yticon

Segundo a arquiteta Cristina Cardoso, arquiteta dos apartamentos decorados da Yticon, antigamente, a palavra “rústico” podia ser entendida como algo desprovido de refinamento, acabamento ou, ainda, de elegância. “Mas não é nada disso. Na decoração, podemos chamar de rústico os elementos fabricados com materiais naturais, como tecidos puros de algodão, linho, lã, seda, assim como as cerâmicas artesanais, objetos feitos com palha, junco, madeira, além das pedras naturais”, atenta.

Como a maioria dos móveis e objetos rústicos tem uma presença marcante, geralmente, os associamos a ambientes amplos, como varandas e áreas gourmet. Mas não há nenhum impeditivo de serem usados em outros ambientes”, complementa.

Na praia ou na fazenda

De acordo com Cristina, no campo, a madeira é vista como principal elemento rústico. Já na praia, esses elementos são identificados, sobretudo, em objetos feitos com conchas, redes de pesca, areia e pedras naturais. Nas montanhas frias, fica por conta das mantas e tapetes confeccionados com peles de animais, além das paredes em toras de madeiras.

É possível encontrar peças belíssimas, com acabamentos primorosos, destacadas por sua exclusividade, que podem ser usadas, até mesmo, como obras de arte. “Nesse caso, vidros artesanais, cerâmicas, tecidos em seda, móveis e objetos trançados em palha, junco e rattan ganham a posição de protagonistas em ambientes extremamente elegantes”, complementa a arquiteta. Com relação aos objetos que podem ser fabricados nesses materiais, existe uma infinidade de formas e funções, desde móveis, tapetes, cortinas, almofadas, tecidos em geral, louças, luminárias, objetos de cozinha até peças decorativas.

Clima x material

Paredes de pedra natural ou com toras de madeira são amplamente utilizadas em regiões frias, por serem materiais isolantes, aliados aos tecidos de peles de animais. “Em regiões mais quentes, podemos observar uma presença maior de móveis de palha, junco, rattan, por serem fibras naturais. O trançado que compõe esses móveis geralmente é vazado, permitindo circulação de ar, ventilando e refrescando o ambiente”, explica a arquiteta.

Por isso mesmo, há a possibilidade de aliar materiais rústicos para melhorar o conforto térmico dos ambientes. “A sensação não é apenas física, mas também visual. O aconchego e frescor das peças rústicas nos dão maior sensação de conforto, mesmo sem estarmos presentes no local. Mas devemos ter certo cuidado no local de utilização desses objetos, pois, como materiais naturais, geralmente são mais frágeis à exposição ao tempo. Sol, chuva, vento e poeira podem danificar móveis e objetos expostos sem proteção”, alerta.