Moda e Estilo Roupas plus size para o verão: o guia de tecidos para enfrentar o calor com estilo



Com as temperaturas subindo e o verão se aproximando, escolher o tecido certo pode fazer toda a diferença para garantir conforto e bem-estar, especialmente para quem veste tamanhos maiores. A combinação de calor e roupas inadequadas pode causar desconforto, e é por isso que a escolha do material é essencial. A consultora de imagem Gabi Anjos, fundadora da Lotus Week Plus, está aqui para compartilhar dicas valiosas sobre como os tecidos podem ajudar a enfrentar os dias mais quentes de forma leve e estilosa.

Vamos mergulhar nas melhores opções de tecidos para o verão, explorando por que cada um deles é a escolha ideal para manter o frescor sem abrir mão da moda.

Algodão: o clássico insuperável

O algodão é, sem dúvida, um dos tecidos mais populares para o verão, e por boas razões. Ele é um material natural, respirável e extremamente confortável. “O algodão permite que a pele respire, absorve o suor e evita o acúmulo de calor no corpo”, explica Gabi Anjos. Além disso, é macio ao toque e fácil de cuidar, sendo uma opção versátil para o dia a dia.

Peças de algodão são ideais para blusas, camisetas, vestidos e até calças leves. “No verão, o segredo é evitar tecidos que prendem o calor e optar por aqueles que facilitam a circulação de ar, como o algodão. Ele é ótimo para qualquer situação, desde passeios casuais até eventos mais formais, dependendo da peça e do estilo”, complementa Gabi.

Linho: elegância com frescor

O linho é outro tecido natural que oferece um excelente conforto térmico. Conhecido por sua durabilidade e frescor, o linho tem uma aparência mais sofisticada e um caimento estruturado, o que o torna perfeito para quem busca uma combinação de estilo e funcionalidade. “O linho absorve a umidade e seca rapidamente, o que é ideal para os dias de calor intenso”, afirma Gabi.

O linho é ótimo para vestidos, calças e blazers de verão. Sua textura natural e aspecto leve proporcionam uma sensação de frescor contínuo. “Apesar de amassar com facilidade, o linho tem esse charme despojado que combina perfeitamente com o clima quente”, acrescenta Gabi.

Viscose: leveza e movimento

A viscose, embora seja um tecido artificial, é feita a partir de fibras naturais como a celulose, o que lhe confere propriedades de absorção de umidade semelhantes às do algodão. “A viscose é uma excelente escolha para o verão, pois é leve, fluida e oferece um ótimo caimento. Além disso, é suave ao toque e tem uma aparência mais refinada, o que a torna ideal para peças elegantes e confortáveis”, explica Gabi.

Esse tecido é amplamente usado em vestidos longos e fluidos, saias e blusas com cortes mais soltos. “A viscose tem uma grande vantagem: além de ser respirável, ela também proporciona movimento às peças, o que ajuda a manter o frescor nos dias mais quentes”, diz Gabi.

Malha de algodão: conforto diário

A malha de algodão é uma variação mais elástica e confortável do algodão tradicional, perfeita para o dia a dia. “É uma opção muito utilizada em roupas casuais, como camisetas, pijamas e roupas de lazer, pois proporciona um toque suave na pele e permite uma maior liberdade de movimento”, comenta Gabi.

A malha de algodão é especialmente indicada para quem busca conforto absoluto em dias quentes, mas sem perder o estilo. “Você pode apostar em peças de malha de algodão para situações informais, sabendo que o conforto está garantido”, sugere Gabi.

Chiffon: leveza com sofisticação

O chiffon é um tecido leve, transparente e fluido, frequentemente usado em camadas e sobreposições. “É perfeito para quem quer uma peça com mais movimento e elegância, sem abrir mão do frescor”, explica Gabi. Embora seja um tecido sintético, o chiffon é leve e permite a circulação de ar, o que ajuda a manter o corpo fresco.

É ideal para blusas e vestidos mais formais, perfeitos para eventos de verão. “O chiffon adiciona um toque de sofisticação às produções, sendo uma excelente escolha para ocasiões especiais”, afirma Gabi.

Jersey: versatilidade e conforto

O jersey é um tecido de malha que, por ser elástico, se ajusta bem ao corpo sem perder o conforto. “O jersey é uma ótima opção para peças como vestidos justos e saias, pois oferece flexibilidade e liberdade de movimento, além de ser leve o suficiente para o verão”, comenta Gabi.

Por ter um toque suave e ser extremamente confortável, o jersey é excelente para peças do dia a dia, especialmente para quem busca um look mais ajustado, mas que não aperte ou incomode.

Tecidos que devem ser evitados no verão

Ao mesmo tempo que é importante saber quais tecidos usar, é igualmente essencial conhecer aqueles que devem ser evitados nos dias de calor. “Tecidos sintéticos, como poliéster e nylon, tendem a prender o calor e dificultar a respiração da pele, o que pode causar desconforto, principalmente em altas temperaturas”, alerta Gabi Anjos.

Esses tecidos podem causar suor excessivo e irritação, além de não oferecerem a leveza necessária para enfrentar o calor. “Evitar tecidos pesados e sintéticos é fundamental para garantir que a roupa trabalhe a seu favor durante o verão”, reforça Gabi.

“A moda plus size não precisa sacrificar o conforto para ser estilosa. Com a escolha certa de tecidos e modelagens, é possível se sentir bem em qualquer ocasião, mesmo nos dias mais quentes do ano”, conclui Gabi.

Com essas dicas, enfrentar o verão será uma tarefa muito mais leve e cheia de estilo.