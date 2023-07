Rosa é a cor do momento

Confira 5 tons e nail arts para se inspirar no filme da Barbie

Não preciso gostar de rosa para entrar no mood do filme mais esperado de 2023, ”Barbie”. Mas para quem já é fã da cor e da personagem que marcou a infância e adolescência de diversas gerações, qualquer ocasião vira pretexto para usar a cor mais vista no momento.

Para ser mais preciso, a cor é o rosa-choque, e o filme que estreou dia 21 de julho, fez questão de não economizar, além das roupas, todo o cenário é cor de rosa. E aqui no Brasil, não faltam produtos para entrar no clima. Isso também envolve as unhas.

Selecionamos artistas de Nail Art e vidrinhos de diferentes tons para você se inspirar no filme, e abusar do Rosa.

