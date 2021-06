Quatro regras para seguir na hora de comprar um calçado

Que atire a primeira pedra a mulher que nunca deixou de se divertir em uma ocasião devido a escolha do calçado equivocado. E para que situações como essas não se repitam no dia a dia, Ana Carolina Grings, vice-presidente e diretora de produtos da Piccadilly, destaca 4 regras que devem ser seguidas na hora de agregar um novo par de calçados ao guarda-roupa.

1. Tamanho

Para a escolha do calçado certo, o primeiro passo é entender qual a numeração correta, e isso está diretamente relacionado ao conforto. “Os calçados não podem ficar nem tão largos, a ponto de causarem instabilidade na caminhada, e nem apertados, podendo causar desconfortos e problemas como bolhas, unhas encravadas e calos. A regra é simples: ao provar o modelo desejado, o ideal é caminhar é calçar os dois pés e sentir se o sapato este está saindo, apertando ou incomodando a cada passo dado”, destaca. Para mulheres que encontram dificuldade na hora de identificar a numeração ideal, Ana Carolina recomenda modelos maleáveis, que se ajustam aos pés.

2. Material de fabricação

“O ideal é que o produto conte com materiais flexíveis, leves e ao mesmo tempo resistentes, que garantirão conforto e durabilidade. Além disso, é primordial a avaliação das palmilhas e solados, responsáveis pela estabilidade e segurança dos passos. Neste último quesito, sempre indico modelos que absorvam impactos, como os que contam com palmilhas mais acolchoadas ou com solados amortecedores”, explica. Ainda de acordo com Ana Carolina, a palmilha tem um papel fundamental na composição de um calçado confortável. “A planta do pé é a parte que sofre maior atrito e o impacto com a caminhada e, portanto, a matéria prima utilizada precisa absorver a humidade natural evitando atritos que sensibilizem a planta do pé”, comenta.

3. Personalidade

Para estar em sinergia com o estilo pessoal, na hora de comprar um novo calçado, é fundamental escolher aquele que traduz a essência de cada mulher. “Em todos os processos de desenvolvimento de calçados, pensamos em agregar, além do conforto, beleza para diferentes estilos femininos. Na coleção outono/inverno, por exemplo, é possível encontrar padronagens em xadrez para mulheres elegantes; detalhes trançados para as modernas; plissados para as criativas; e opções de tênis para donas do estilo mais casual”, ressalta.

4. Tecnologia

Além de beleza, hoje os calçados também têm o potencial de entregar conforto e saúde para os pés. Para joanetes, esporão ou pés largos, o mercado oferece inúmeras opções de tecnologias que contribuem para diferentes condições vinculadas a saúde e desmistifica cada vez mais o estereótipo de que calçados ortopédicos não são atrativos visualmente. As opções da Piccadilly são um exemplo real de que a moda, o conforto e a saúde podem estar juntos em uma mesma caminhada.