Quais calçados não podem faltar no meu guarda-roupa

Navegar pelo mundo da moda é como desvendar um universo cheio de possibilidades. Cada detalhe escolhido com precisão pode transformar completamente um look e transmitir uma mensagem única. Quando se trata de calçados, a seleção certa é fundamental para garantir estilo e conforto em todas as ocasiões. No entanto, diante de uma infinidade de opções disponíveis, escolher os calçados ideais para cada momento pode se tornar um desafio, afinal, eles não apenas expressam personalidade, sofisticação e estilo, mas também complementam e elevam qualquer visual.

Para ajudar você a montar um guarda-roupa com os sapatos que se adequam a diferentes ocasiões, a gerente de estilo da marca de calçados femininos Usaflex, Lethycia Schluter Bondan, compartilha sua seleção de modelos essenciais que promovem a versatilidade tão desejada.

Scarpin: elevando a elegância feminina

O scarpin clássico é um ícone indiscutível da elegância. Segundo Lethycia Schluter, esse calçado é essencial para transmitir a sofisticação e poder e sua versatilidade permite usá-lo tanto no ambiente de trabalho quanto em eventos sociais. “Combine o scarpin com um terninho para um look de negócios impecável ou com um vestido para arrasar em uma festa noturna. Aposte em cores neutras como preto, nude ou marinho para garantir máxima versatilidade”, indica Lethycia.

Tênis casual: encontro do conforto e do estilo

Os tênis são indispensáveis quando o conforto é prioridade sem abrir mão do estilo. De acordo com Lethycia, eles são ideais para um look descontraído, mas cheio de personalidade. Combine-os com jeans skinny, uma camiseta estampada e um blazer para um visual moderno e descolado. Os tênis brancos são uma escolha clássica, mas é possível também optar por modelos coloridos ou com detalhes únicos para expressar um estilo pessoal.

Sandália de salto bloco: versatilidade e conforto

A sandália de salto bloco é uma opção versátil e confortável para diversas ocasiões. Segundo Lethycia, esse tipo de calçado é perfeito para eventos sociais durante o dia ou à noite. “Combine esse tipo de calçado com vestidos leves, macacões ou até mesmo com jeans e uma blusa elegante para um look casual chic”, explica a estilista. Opte por cores neutras ou arrisque em tons vibrantes e estampas para adicionar um toque de personalidade.

Bota de cano curto: atemporal e estilosa

Nenhuma lista estaria completa sem uma bota de cano curto. Lethycia enfatiza que esse tipo de calçado é indispensável nos meses mais frios e é uma peça-chave para looks estilosos em qualquer estação. Use com calças jeans skinny, saias ou vestidos fluidos para criar uma produção cheia de atitude. “As botas pretas são clássicas e versáteis, mas não tenha medo de experimentar cores e texturas diferentes para um toque de originalidade”, reforça.

Sapatilha: a essência da delicadeza

Por fim, mas não menos importante, temos a sapatilha. Lethycia ressalta que esse calçado é essencial para o dia a dia, oferecendo estilo sem abrir mão do conforto. Combine-as com calças de alfaiataria, saias evasê ou vestidos florais para um look casual e feminino. Opte por cores neutras ou estampas delicadas para adicionar um toque de elegância discreta.