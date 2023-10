Primavera de cores e texturas: as tendências da moda neste fim de ano

A consultora de moda Camila Cavalcante revela as tendências, abrangendo desde a ousadia do "Choque com o Futuro" até o charme dos tons pastéis

Este fim de setembro tem mostrado o que está por vir. O clima quente, o ar fresco e as chuvas repentinas marcam a chegada da primavera no solo nacional e, para passar por essa estação do ano com estilo, a consultora de moda Camila Cavalcante, fundadora da Escola de Moda Cá Cavalcante, nos traz o que teremos de quente para este fim de ano. À medida que a sociedade e a tecnologia avançam rapidamente, a moda se adapta e responde a essas transformações de maneiras emocionantes, criando conceitos novos e reformulando os já conhecidos.

Para começar, a consultora de moda nos traz o conceito “Choque com o Futuro”. Com o reflexo da ansiedade da modernidade, combinando elementos do passado e do futuro em peças provocativas que desafiam a norma. Núcleos contrastantes e materiais inovadores simbolizam a dualidade da era digital, compondo um visual único e fora do padrão.

Em contrapartida, Camila Cavalcante ressalta o “Otimismo Realista”, um look que demonstra a busca equilíbrio emocional, incorporando cores suaves e detalhes sutis para transmitir conforto e confiança realista.

A estética do “Excesso de Estímulos” é representada por roupas e acessórios que brincam com elementos sensoriais intensos, como texturas variadas e cores vibrantes, refletindo o estilo de vida conectado à sociedade contemporânea. Já o “Encantamento”, é um design que captura a magia do novo e do desconhecido, combinando tons vibrantes, texturas exuberantes e detalhes intrigantes para estimular a imaginação.

“Além dos conceitos de looks, existe uma gama de pigmentos que serão o ápice do verão, no qual podemos ousar e também usar durante esta primavera que promete ser quente e intensa. Um dos tons que com certeza estará em alta, será o azul cobalto, que evoca o frescor junto à sofisticação através de peças elegantes e contemporâneas, criando um destaque charmoso devido à sua cor vibrante e confortável aos olhos”, explica Camila.

Tons de laranjas também se tornarão populares. A coloração laranja traz energia e descontração, dominando tanto peças de roupa quanto acessórios. É uma excelente escolha para quem busca ousar nessas estações repletas de cores. Em contrapartida, para aqueles que buscam algo mais discreto e confortável, as cores pastel formam uma opção viável, combinando suavidade e delicadeza às tendências de moda.

Indo além das cores, o animal print segue em alta há anos, sendo uma escolha ideal para quem deseja ousar nesta primavera. “Quando falamos desse tipo de estampa, temos que nos atentar à combinação correta de roupas e acessórios, para criar um visual ousado, mas que crie um contraste positivo. Nesse caso, opte por peças neutras para compor o look.” explica a consultora de moda.

Assim como o animal print, o floral print é uma tendência que nunca sai do mercado da moda. Para esta primavera-verão, esse tipo de estampa se reinventa com padrões abstratos e uma paleta de cores vibrantes, recriando algo clássico com um toque mais contemporâneo.

“Apesar de algumas pessoas não gostarem desta opção, roupas com franjas localizadas são uma escolha excelente para essa época do ano. Dando movimento e um estilo mais despreocupado para o look. Uma alternativa é a de recortes localizados, que monta um estilo sensual e arejado para enfrentar dias ensolarados sem deixar a elegância de lado”, diz Camila Cavalcante.

Outra abordagem para aqueles que desejam fugir um pouco do comum são roupas com amarrações localizadas, que trazem uma abordagem moderna e sexy, com pontos focais e estratégicos que destacam as curvas e realçam a silhueta. Para aqueles que ainda buscam ousadia, looks compostos com transparência localizada é uma opção para lá de ideal. Com a presença de peças elegantes que brincam com diferentes níveis de revelação e opacidade, mostrando levemente partes do corpo de uma maneira sensual.

Nesta primavera, o jeans ganha uma nova vida com lavagens suaves, cortes amplos e detalhes diferenciados, trazendo uma perspectiva arejada e descontraída à tendência tradicional. O jeans é a escolha perfeita para um visual casual e elegante. A tendência do brilho e dos tons metalizados é uma outra alternativa de composição para iluminar as coleções, adicionando um toque de glamour com detalhes cintilantes e cores metálicas deslumbrantes.

Para uma sofisticação inegável, Camila Cavalcante afirma que o cetim e a seda dominam, oferecendo peças fluidas e confortáveis que capturam a luz e a brisa da estação, mantendo uma sensação de frescor e conforto. A primavera também traz a ousadia de incorporar lingerie como parte do look, com tops de renda e sutiãs à mostra, adicionando um toque sensual e feminino às produções de temporada.

O conceito marinho também promete dominar as tendências com tons de azul e branco, estampas náuticas e detalhes inspirados pelo oceano, trazendo uma sensação de frescor e tranquilidade para o verão, ficando ao lado da simplicidade sofisticada da estética minimalista que brilha no verão, com peças clean e funcionais que capturam a moda descomplicada da temporada. Além do oceano, podemos nos deixar encantar pela estética do romantismo com tons suaves, rendas, babados e detalhes florais que evocam um conto de fadas moderno, perfeito para os dias ensolarados.

Para os mais nostálgicos, é possível trazer os anos 90 com peças icônicas como bermudas, macacões e jeans, resgatando o melhor da década para um contexto contemporâneo. Já para aqueles que se encontram na barreira entre millennials e a geração Z, a tendência da volta dos anos 2000 ressurge com influências marcantes, como jeans de cintura baixa, minissaias e calça capri, trazendo uma estética da década de forma contemporânea e nostálgica.

“Neste fim de ano, podemos nos atrever um pouco mais que o habitual. Por isso, acredito ter trazido as melhores combinações para nos destacar nas ruas, mas sem ter uma insolação. Mesclar o contemporâneo e o clássico, junto a combinação de cores certas é a chave para uma primavera marcante e encantadora”, finaliza Camila Cavalcante.