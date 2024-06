Podcast na Febratex: Conectando a indústria têxtil com inovação e conhecimento

Podcast da Febratex vem se estabelecendo como uma arena para o diálogo de altíssimo nível - Foto: Divulgação.JPG

No ar desde a última edição do Febratex Summit 2023, o podcast é uma plataforma de comunicação ágil e moderna, que se conecta bem aos mais diversos públicos. A ideia de trazer toda uma estrutura de um estúdio para a feira não é uma missão fácil, mas o propósito do Febratex Group é fomentar os negócios e as estratégias dos expositores.

O podcast vai receber os convidados em todos os dias da feira, que acontece de 20 a 23 de agosto, na Vila Germânica, em Blumenau/SC.

Uma Plataforma para Diálogo e Compartilhamento de Conhecimento

Mais do que um mero canal de comunicação, o podcast da Febratex vem se estabelecendo nesta terceira temporada como uma arena para o diálogo de altíssimo nível e o compartilhamento de conhecimento entre os diversos players do setor, que transcendem o evento. As entrevistas, que acontecem de maneira mais descontraída que as palestras da Conferência, por exemplo, oferecem aos visitantes a oportunidade de se atualizar sobre as últimas tendências, tecnologias, desafios e soluções da indústria têxtil não apenas nos dias do evento, mas depois, pois todo esse conteúdo fica disponível no YouTube.

A Voz da Indústria Têxtil

“O podcast é uma plataforma de comunicação ágil e moderna que se conecta com os mais diversos públicos”, destaca Giordana Madeira, diretora-executiva do grupo. “Nosso objetivo é gerar uma comunicação mais inovadora e moderna para a indústria têxtil, alinhada aos objetivos do Febratex Summit, que é um evento com o propósito de tornar o setor mais inovador e sustentável.”

Amplificando a Voz dos Expositores

Além de oferecer conteúdo de alta qualidade aos visitantes, o podcast da Febratex também serve como um importante canal de comunicação para os expositores. Na edição de 2024 da AGRESTE TEX, o podcast fez a primeira transmissão ao vivo pelo YouTube e redes sociais. Agora, na FEBRATEX, as entrevistas também serão transmitidas simultaneamente em um telão na Vila Germânica, ampliando assim, a divulgação deste rico conteúdo.

A FEBRATEX 2024: Uma Feira Imperdível para a Indústria Têxtil

A FEBRATEX 2024 chega a 18ª edição prometendo ser um evento ainda mais completo e inovador do que os anteriores. Com a integração do podcast, o evento oferece aos visitantes uma experiência imersiva e informativa que vai além da exposição de produtos e serviços. A FEBRATEX 2024 é o lugar ideal para se atualizar sobre as últimas tendências da indústria têxtil, fazer networking com outros profissionais verdadeiramente atuantes do setor, além de oferecer novas oportunidades de negócios.

Não deixe de fazer a sua inscrição gratuitamente até 15 de agosto pelo nosso site .

Nos vemos em breve!