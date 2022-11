Piccadilly lança projeto para apoiar artesãs de todo o Brasil

Seguindo o propósito de encorajar as mulheres durante suas caminhadas, a calçadista lança a primeira edição do programa Encoraja Piccadilly que consiste em coleções pílulas com calçados e acessórios com estampas produzidas por artesãs. A primeira edição será lançada pela embaixadora do projeto, Rejane Grings, artista plástica que carrega a arte e o contato com a moda calçadista em seu DNA. A partir de 2023, artesãs de todo o país poderão estampar os calçados da marca, ganhando uma porcentagem em cima das vendas, além de ajuda para melhorias em seus negócios





Encorajar as mulheres durante a caminhada! Esse é o propósito da Piccadilly com o Encoraja Piccadilly, que tem o objetivo de criar uma rede de apoio feminino, para tornar a sua meta cada vez mais consistente e transformador para a vida das mulheres. Seguindo esse intuito, a marca lança, no mês de agosto, o piloto da Coleção Pílula, que será uma edição limitada e trará dois modelos de calçados, além de acessórios, como necessaire, um acessório de cabelo e uma ecobag, estampados com a arte da artesã gaúcha, Rejane Grings, embaixadora da ação.

O projeto tem o intuito de valorizar e incentivar artistas de todo o Brasil e, por isso, a partir de fevereiro do ano que vem, artesãs de todo o país terão a oportunidade de participar do Encoraja Piccadilly. As artistas que serão escolhidas irão estampar suas artes nos produtos da marca, ganhando porcentagem em cima das vendas. As coleções ficarão a venda por tempo limitado, durante 4 meses cada, no e-commerce da calçadista e franquias da marca.

De acordo com Rejane, um projeto como esse é uma grande oportunidade para apresentar o trabalho de artesãs que possuem muito talento, mas pouca visibilidade. “Pode ser uma grande virada de chave para o negócio dessas artistas. Tem muitas mulheres que encontraram na arte uma forma de complementar a sua renda e que poderão ser valorizadas através desse projeto”, comenta. “Vivo da arte e do calçado desde que nasci e sempre tive o desejo de ‘dar voz’ as artistas que lutam para dar visibilidade aos seus negócios. Estou muito feliz em contribuir com essa ação e ver o reconhecimento que a Piccadilly proporcionará para muitas mulheres”, complementa.

A partir de 1 de agosto, a calçadista disponibilizará um formulário no site oficial para artesãs brasileiras se inscreverem para participar das próximas edições; a única condição necessária é realizar um tipo de arte que seja possível transpassar para a estampa de calçados, produtos e acessórios femininos. A escolha da artesã será feita por uma comissão que vai avaliar as respostas do questionário, a originalidade do trabalho, bem como as imagens postadas na plataforma.

Ecossistema de encorajamento feminino da Piccadilly

Para reforçar e contribuir ainda mais com o desenvolvimento das mulheres a marca desenvolveu o “Ecossistema de Encorajamento Feminino”, com ações para tornar seu propósito cada vez mais consistente e transformador para a vida das mulheres. São iniciativas focadas nos diferentes elos e stakeholders da cadeia da PICCADILLY, iniciando com o olhar para o público interno e consumidoras. Fazem parte desse projeto ações como a criação de um espaço especial para que as colaboradoras recém mães possam retirar o leite e armazená-lo de forma adequada para depois amamentarem seus filhos; além do Encoraja PICCADILLY.

De acordo com a vice-presidente da marca e diretora de produto, Ana Carolina Grings, o Encoraja Piccadilly tem o DNA da marca e comunica para o público interno e externo a nossa verdade. “Com a coleção cápsula pretendemos encorajar ainda mais as mulheres e mostrar ao mercado o talento que elas têm e que muitas vezes fica no anonimato. Com os produtos, pretendemos dar maior visibilidade as artesãs parceiras e incentivar outras artistas a acreditarem no seu potencial”, conta.

Os produtos vêm com a assinatura da Piccadilly e da artista na palmilha e será vendido em combos. Na compra de um modelo, ganha um acessório de cabelo e na compra dos dois modelos, ganha o acessório de cabelo e mais uma necessaire.