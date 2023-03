Passo a passo de 3 penteados lindos e práticos

Cada vez mais há ótimos motivos para caprichar no look, concorda? Para ajudar nesta missão, Wander Lima, embaixador da GA.MA Italy, ensina como fazer 3 penteados lindos e glamourosos, super fáceis, para arrasar. Confira:

1) Rabo de cavalo alto

Com os cabelos previamente lavados e secos, é preciso pranchar os fios, para que fiquem bem lisos. Em seguida, com as duas mãos, enquanto penteia os cabelos, vá levando-os para o topo da cabeça, para o ponto mais alto que conseguir. E então prenda-os com um elástico e dois grampos, para que o rabo de cavalo fique bem firme. Aqui, uma dica: antes de fazer o rabo, vale utilizar um gel ou pomada modeladora para que o penteado dure ainda mais (não é obrigatório, mas fica ainda melhor!). Feito isso, basta selecionar uma mecha de cabelo pequena para cobrir o elástico e os grampos. Em tempo: para este look, o profissional sugere a prancha Mini Ceramic Ion, da GA.MA Italy (preço médio: R$ 99,90), que alcança 200ºC. A ferramenta é ótima e, ainda, ideal para levar na bolsa ou em viagens, pois é compacta e vem com bolsinha térmica.

2) Fios desconstruídos

Com os cabelos previamente lavados e secos, com o auxílio do modelador 33mm, faça cachos bem abertos, para que a aparência fique o mais natural possível. Depois dessa etapa, separe uma pequena mecha de cada lateral, traga-as para a parte de trás da cabeça e prenda-as com um elástico de cada lado. Os fios devem ser amarrados com bastante folga, para que você consiga torcê-los três vezes. Em seguida, prenda com grampos, para maior sustentação, e está pronto!

3) Rabo com ondas

Com os cabelos previamente lavados e secos, use um modelador 25mm ou 33mm, faça ondas bem abertas, para que fiquem naturais. A sugestão de ferramenta de Wander, neste caso, é o modelador da GA.MA Italy Ceramic Nano Coconut & Almond (preço médio: R$ 199,90). Em seguida, vale utilizar um spray para criar volume no topo da cabeça. Logo na sequência, selecione todo o cabelo da parte superior. Então, é só trazer para trás como se fosse fazer um rabo, mas, com o auxílio de vários elásticos, vá prendendo camadas dos cabelos de aproximadamente 5 cm, entre cada um. Por fim, com o polegar e indicador, vá abrindo delicadamente cada mecha presa, aumentando o volume delas, o que vai criar um efeito final incrível!

