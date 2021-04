Para compor looks bonitos e elegantes

O outono chegou no Brasil, estação que marca a transição entre o verão e o inverno, e teremos dias mais frescos e até mais frios. Que tal adaptar os looks de verão para também utilizá-los durante as estações mais frias? Com outras peças e acessórios, é possível montar combinações estilosas e confortáveis.

A estilista e empresária ítalo-brasileira, Anne Garcia, considerada referência na área da moda, traz dicas de como acertar nos looks, como, por exemplo, usar uma blusa de cashmere ou tricot, peças-chave que não podem faltar no armário nos dias mais frios do ano.

Para aquecer os pés, além das botas, que devem ser escolhidas de acordo com a estatura para não encurtar as pernas, o tênis casual também pode ser usado, inclusive, como um look elegante. Isso mesmo, o tênis casual tem conquistado espaço por sua versatilidade e conforto. Com diversos modelos e cores, é possível compor um look lindo e confortável.

Por falar em cores, por que não apostar em tons coloridos e alegres? O marrom, cinza e preto sempre são escolhidos como coringa, mas dá sim para selecionar cores vibrantes e continuar elegante.

Anne Garcia explica: “Gosto das cores mais neutras, mas neste período mais nublado acho que devemos trazer mais vida para os nossos looks, então, para as mais clássicas, sugiro o azul escuro, verde escuro, laranja e, até mesmo, o branco. Para as mais ousadas, cores vibrantes como pink trará felicidade, usem também tecidos brilhantes no inverno, pois estes tecidos nos iluminam”.







Peças para arrasar na composição

O blazer é uma peça que pode ser usada em qualquer estação do ano, podendo ser chique ou casual, assim como o jeans. Anne ensina como montar um look bonito e elegante. “O vestido curto estampado, combinado com um blazer de cor única, ou vice-versa, com uma bota cano curto de salto alto fica muito chique. Já para ser mais casual, troque o salto alto por uma bota estilo masculina”.

As camisas estão sempre em alta e não podem faltar no guarda-roupas, podendo ser usadas por baixo ou por cima dos vestidos, uma dica é amarrar a camisa na altura da cintura para quebrar a formalidade.

Não podemos esquecer das jaquetas jeans, que podem ser utilizadas durante o outono, e as jaquetas de couro, usadas em dias mais frios do inverno. As jaquetas completam a composição e deixam o look ainda mais bonito.

Sobre as t- shirts, peças completamente versáteis, elas podem ser combinadas com um short ou mini saia. Mas atenção: neste caso, a jaqueta tem que ser oversize para o look não ficar vulgar. “Se a saia for longa, acho super elegante usar uma camiseta por dentro da saia e uma jaqueta mais curta sobre a camiseta. Esse último look com um tênis casual é uma boa aposta”, comenta Anne Garcia.

Acessórios

Para finalizar os looks e acertar com sucesso, os acessórios são indispensáveis na composição. Complementos e certeiros para o visual, os cintos largos são acessórios que transformam os looks. Que tal dar um ar de elegância? Para isso, os foulards de seda ou um tecido leve dão um toque especial para a composição. Para um toque jovial, Anne Garcia indica tiaras e lenços, tornando o look mais divertido. Por fim, mas não menos importantes, as bolsas fazem toda a diferença, seja de tecido ou couro.