Nada como um salto alto para deixar um visual mais elegante e feminino, não é mesmo? Além do look estiloso, as mulheres mais baixas acabam ganhando alguns centímetros a mais com a ajuda do salto. Por outro lado, as altas podem ficar na dúvida de usar ou não, com o receio do resultado final não favorecer seu corpo e silhueta.

Afinal, mulheres altas podem usar salto alto sem preocupação? De acordo com Filipi Sant’Anna, criador da Soul Calçados e especialista em tendências de sapatos femininos, sim.

Altura é uma arma que pode ser usada a favor de qualquer mulher, seja ela famosa ou não – Foto: Divulgação

“Essa é uma dúvida que paira sob a cabeça das mulheres altas, pois todos ficam dizendo: ‘Você já é alta demais, não precisa de salto alto’. E aí, elas pensam que não precisam mesmo e, por isso, resolvem não usá-lo e deixam de lado todo o glamour e sofisticação que o salto traz em certas ocasiões”, explica. Filipi ressalta que a escolha de apostar em saltos diz respeito à forma como cada mulher lida com sua própria estatura.

“Não penso que a altura seja algo a ser escondido e sim a ser explorado. Entre as celebridades, há inúmeras mulheres altas e lindas e, ao contrário do que muitos podem dizer, elas usam salto alto e abusam dele. Por vezes, não se contentam apenas com saltinhos de cinco centímetros. Nomes como Cláudia Raia e Ana Hickmann jamais ficaram escondidas: as duas sempre mostraram que altura é uma arma que pode ser usada a favor de qualquer mulher, seja ela famosa ou não”, afirma.

Segundo uma pesquisa publicada pela The Lancet, a estatura média da mulher brasileira é de 1,62 m. “Consideramos alta a mulher acima de 1.72 m, que é a altura média masculina, e, então, começamos a entender mais sobre as combinações de saltos possíveis”, acrescenta o profissional.

“Costumo dizer que o segredo é sempre experimentar os sapatos, pois é comprovado que o formato dos pés faz toda a diferença, até mais do que a altura de cada pessoa. Pés maiores podem se adequar a saltos maiores devido à aderência. Já os pés menores precisam de um arco maior para calçar a mesma altura”, aponta.

Ele cita dois tipos de saltos que são bastante indicados para as mulheres mais altas, por conta da estabilidade que proporcionam: o salto quadrado, de 4.5, e o salto flat.

“São saltos que podem ser encontrados em todos os formatos, seja em anabelas, botas ou sandálias. Os saltos mais finos, por sua vez, não oferecem a mesma segurança. São opções versáteis, que combinam com calça, shorts, vestido, saias”, pontua. Vale lembrar que alguns médicos recomendam que saltos acima de oito centímetros não devem ser usados o dia todo.

“Fica igualmente sofisticado mesclar produções com mules, sapatilhas, rasteirinhas, birkens, entre outras opções. É importante variar de acordo com a ocasião, seu estilo e levando em consideração seu conforto”, aconselha.

O salto mais alto costuma deixar as pernas mais torneadas e o bumbum mais empinado, promovendo uma postura incrível à mulher. “É por isso que algumas delas encaram o calçado como uma ferramenta de empoderamento, de confiança e autoestima. Não deixe de usar salto se você gosta, apenas por causa de opiniões alheias e pressões externas. É totalmente viável criar produções incríveis com salto alto, independente da sua altura”, completa Filipi.

