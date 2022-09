Muito além das festas: dicas de como utilizar glitter, lurex e paetê

Tendência no inverno, aprenda formas de utilizar e combinar tecidos brilhosos e com texturas diferentes

Por conta da pandemia de covid-19, as festas ficaram suspensas por cerca de dois anos. Com a volta dos eventos e comemorações presenciais, é possível ver cada vez mais o brilho de volta aos looks das brasileiras, principalmente combinando com peças de inverno e opções para passeios noturnos. Mas sabia que, além das combinações, o brilho pode fazer parte de diversas composições e pode ser utilizado em ocasiões que não são as convencionais? A especialista em cuidados têxteis da 5àsec, Marinês Cassiano, separou algumas dicas sobre como utilizar essa tendência da estação.

Lame e lurex

Com um toque metálico, o lame e o lurex têm caimento leve e podem ser utilizados tanto nas festas, como em ocasiões casuais, já que são maleáveis e garantem conforto durante um longo período. Essa opção combina com macacões, calças, vestidos e blusas, que podem ser o material principal, ou estar em pequenos detalhes das peças. Além disso, para sair do preto convencional, este artifício pode ser utilizado em opções coloridas, que dão um aspecto mais casual, mas sem perder glamour que o brilho traz.

Paetê

Esse é o clássico tecido bordado com lantejoulas lisas em toda a superfície, que pode ter uma ou várias cores e até mesmo mudar de cor, a depender da proposta. Esse tecido não precisa ser utilizado apenas no carnaval e é capaz de deixar o look ainda mais elegante. Utilize em detalhes, como terceira peça, bolsas e acessórios e combine entre as cores do visual para dar um aspecto mais harmônico. Para quem tem receio dessa opção, uma alternativa são as lantejoulas foscas e em ocasiões mais festivas, até a incorporação em outras propostas.

Glitter e fios brilhosos

O glitter já é clássico das superproduções noturnas, vestidos de festa e peças mais chamativas, e é visto desde sapatos, roupas e até combinado com diferentes estampas. Para a utilização do glitter com peças no dia a dia, a harmonização ideal é feita com pequenos detalhes das peças e em cores mais neutras e convencionais. Além disso, pode estar presente também em maquiagens. Já nos itens que contam com o glitter do tipo fios brilhosos, como o veludo, estes são ideais para produções que precisam de um toque mais sofisticado e com um brilho para complementar. Esta alternativa é bem aceita em vestidos e sapatos.

E para manter as peças íntegras, Marinês recomenda que as lavagens sejam feitas de forma profissional. “Esses tecidos brilhosos são muito sensíveis, não podem ser centrifugados e nem alvejados, principalmente o paetê, que costuma ter uma costura muito delicada nas lantejoulas das peças. Por conta disso, recomendamos que procure uma lavanderia especializada, como é o caso da 5àsec, que conta com as técnicas específicas para limpeza e conservação adequada de itens mais delicados, para que durem por muito mais tempo sem danificar as fibras”, finaliza.

Sobre a 5àsec:

Especializada no tratamento de roupas e produtos têxteis, por meio de um sistema de limpeza de qualidade, que utiliza equipamentos e produtos de alta tecnologia em seus serviços, a 5àsec é reconhecida no mercado como uma lavanderia inteligente. Seus diferenciais estão centrados no atendimento ao cliente e nos serviços especializados, como: a revitalização das cores das roupas; o processo de engomar, que conserva as roupas como recém-passadas; a impermeabilização, que evita incrustações de manchas, e o tratamento especial em couro, que o hidrata e rejuvenesce. A 5àsec é a maior rede de lavanderias do Brasil, com mais de 500 pontos de venda em todo o território brasileiro.