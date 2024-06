Moda do futuro: Febratex promove encontro com influenciadores

Evento contou com as influenciadoras Joy Alano, Ana Paula da Luz, Kathlen H. Pfiffer e Madu Zimmermann - Foto: Divulgação

A previsão para 2024 indica que a indústria da moda verá um crescimento anual de até 4% nas vendas no varejo. Entretanto, as perspectivas econômicas globais permanecem incertas e as preocupações com as condições climáticas estarão mais presentes. Em contrapartida, práticas sustentáveis são identificadas como uma importante fonte de oportunidades para crescimento e inovação no setor da moda neste ano, conforme o relatório “State of Fashion”, do The Business of Fashion em colaboração com a McKinsey & Company.

Preocupado com a sustentabilidade da indústria da moda, o Febratex Group, a principal promotora de eventos do país, que promove a Febratex, a maior feira das Américas para a indústria têxtil e a terceira maior do mundo no segmento têxtil, se encontrou no último mês, com influenciadores da região de Blumenau e Florianópolis, para debater um pouco mais sobre como tornar uma indústria mais sustentável e principalmente como mostrar ao público o que é uma “compra consciente”, no quesito sustentável.

Giordana Madeira, diretora-executiva do Febratex Group, conta que essa iniciativa do Febratex Group em reunir Influenciadores de moda de Santa Catarina, vai ao encontro de um projeto que busca promover o desenvolvimento da moda sustentável no Brasil. “Tradicionalmente conectamos em nossos eventos o setor industrial, ou seja, toda cadeia produtiva da moda. Antenados com a indústria da moda futuro, nos comprometemos a também compartilhar mais informações sobre sustentabilidade e inovação, pois acreditamos que só seremos uma moda mais sustentável quando tivermos os consumidores engajados nessa causa. E, para que eles se tornem mais engajados, eles precisam conhecer mais sobre o processo da moda e cadeia produtiva. Sendo assim, a nossa ideia com esse encontro é de termos como parceiros os influenciadores para que os consumidores de conteúdo online, conheçam como a moda é criada”.

Estavam presentes no evento as influenciadoras: Joy Alano (@joyalano_), Ana Paula da Luz (@anapauladl), Kathlen H. Pfiffer (@kathlen.ps) e Madu Zimmermann(@maduzimmermann).