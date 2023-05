Mitos e verdade sobre a maquiagem

A maquiagem faz parte do dia a dia de muitas pessoas, sendo uma aliada poderosa para realçar a beleza natural, valorizar os traços e corrigir imperfeições do rosto. Existem muitas técnicas para reproduzir a make impecável, no entanto, diante de tanta informação, é difícil saber o que é verdade e o que não é. Por isso, é imprescindível seguir as dicas de especialistas para garantir um resultado impecável e manter a pele saudável.

Beto Ramos, expert em maquiagem artística, explica que existem vários mitos e verdades sobre a maquiagem e traz dicas para arrasar na make! Confira:

1 – O corretivo precisa ser mais claro que a base

Mito. O corretivo não precisa ser mais claro que a base. Na verdade, eles andam de mãos dadas e são complementares.

2 – A maquiagem envelhece a pele mais rápido?

Mito. Se você tomar todos os cuidados, não envelhece. Assim como você cria uma rotina em se maquiar, é preciso criar a rotina de se demaquilar e adotar uma rotina de Skincare.

3 – Quais são os principais benefícios de usar maquiagem de qualidade?

Hoje, quando você pensa em maquiagem de qualidade, automaticamente você pensa em inovação. Tem muitas marcas que já lançam produtos, como base que já vem com skincare, vitaminas e antioxidantes. Maquiagem de qualidade é investimento.

4 – Como escolher a maquiagem certa para o seu tipo de pele?

Testando. Por exemplo, é necessário testar a base em três pontos diferentes: Colo, pescoço e rosto. Ver se oxida, se craquela, entre outras coisas.

5 – Quais são as tendências de maquiagem mais populares atualmente?

As maquiagens mais GLOW e com aspecto mais natural. Belezas reais sem tanta interferência de produtos estão em alta.

6 – Qual é a forma correta de tirar a maquiagem?

Eu amo demaquilante a base de óleo (cleanse oil). Este tipo de demaquilante dissolve maquiagens normais ou a prova d’água, garantindo uma limpeza mais profunda e você pode fazer tudo durante o banho.

Agora que você está ciente dos mitos e verdades sobre maquiagem, pode usar todos os produtos que gosta da forma correta. É extremamente importante seguir as dicas para remover a make ao fim do dia, utilizar os produtos certos e armazená-los de maneira segura para evitar a proliferação de bactérias.

Fonte: Beto Ramos