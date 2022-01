Metais, pontos de iluminação e texturas: tendências para os looks do Réveillon 2022

Os looks para as festas de fim de ano fazem parte do checklist de dezembro, não é mesmo? Então pode anotar: para além do branco clássico, as tendências para o Réveillon 2022 são os metais, brilhos e muitas texturas. Claro, sem esquecer das roupas leves, cheias de fendas e recortes.

De acordo com a estilista, consultora de moda e sócia do Espaço Integrado de Moda do Shopping Estação Goiânia, Maristela Barbosa, apesar de não ser uma cor obrigatória na virada do ano, a verdade é que a maioria gosta de apostar nas roupas brancas, claras ou da estação, principalmente em vestidos. Afinal, além de ser uma tradição, eles simbolizam a paz e ainda são uma união de todas as outras cores.

A consultora ressalta que existem modelos para todos os gostos, bolsos e estilo. Maristela aponta os tecidos diferentes como os grandes destaques. “O tricô, crochê, os tecidos que têm fios brilhosos estão em alta, assim como a laise, rendas, cetim, sedinha, com muita leveza e transparência. São infinitas possibilidades entre tecidos, texturas, modelagens e comprimentos: curtos, no joelho; midi, longos. Os conjuntos também tem espaço, acompanhado dos macacões”, diz ela, evidenciando sempre o conforto e fluidez das peças, para garantir a diversão na passagem do ano.

Combinação de cores e detalhes

Se você não é muito fã de muitas cores na festa de Ano Novo, uma boa opção é usar os tons coloridos em acessórios como colares ou brincos. “Eles são grandes comunicadores de estilo”, afirma Maristela.

A consultora explica que as combinações com tons neutros, claros e metalizados, como prata e dourado, ficam muito elegantes. Para as mais ousadas, ela detalha que o uso das cores, além de muito femininas, são ao mesmo tempo sensuais e delicadas. “Você pode misturar o branco com a cor que você quiser. Ir de branco e colocar um colar importante e colorido, colocar sua roupa de baixo aproveitando os tons do verão, usar no acessórios, até na cor do batom”, aponta Maristela.

Quem é mais tradicional pode continuar combinando o branco com as cores mais clássicas da moda, como o preto. Mas se você não gosta de preto na virada, alie com tons claros como off-white e neutros, como cinza e bege: eles trazem mais leveza ao seu outfit.