Já se pode afirmar que a era dos cabelos grisalhos começou! Antes mesmo de 2019 já era possível ver o crescimento da tendência em celebridades como Jennifer Aniston, Megan Fox, Ariana Grande, Kim Kardashian e Lady Gaga. Porém, com a pandemia do Covid-19 e o fechamento de salões de beleza durante esse período, muitas pessoas deixaram de tingir os fios, fomentando a onda das madeixas grisalhas. Mas, além de luzes e tinturas acinzentadas, também estamos acompanhando o crescimento na busca por mega hair grisalho.

Além de luzes e tinturas acinzentadas, está acontecendo o crescimento na busca por mega hair grisalho – Foto: Aline Luize

A razão para isso junta o fator da pandemia apontado acima com o aumento na queda de cabelo devido às consequências do coronavírus e ao estresse sofrido durante os meses de isolamento social. “O mega hair é atualmente muito utilizado por celebridades e influenciadores digitais, que incentivam o uso e, por ser completamente inclusivo, uma vez que engloba cabelos de todas as formas e cores, acabou se tornando um sucesso”, afirma Aline Luize, especialista em extensões capilares.

A profissional acrescenta ainda que o alongamento capilar é completamente seguro e não danifica nem um pouco os fios naturais, além de ser possível encontrar facilmente na internet modelos de tic tac que podem ser colocados e retirados quando quiser.

Ainda sobre a tendência dos cabelos grisalhos, Aline conta que percebeu que cada vez mais clientes estão aceitando os fios acinzentados. “Após a pandemia, muitas mulheres desistiram de pintar o cabelo e optaram pela facilidade de deixar o cabelo natural e saudável sem tinturas. Para incrementar o visual, acrescentamos volume e comprimento com as extensões, resultando em madeixas lindas e estilosas”, diz.

Tons

Aline explica que existem vários tons de cabelo cinza, podendo ser mais voltado para o branco ou para o preto, em mechas finas ou grossas. Mas, qualquer estilo pode receber as extensões. “Como qualquer cabelo natural, podemos pintar o mega hair de acordo com cada cliente, seja o cabelo liso, cacheado ou ondulado”, acrescenta.

O alongamento capilar grisalho chegou para ficar e esbanjar sofisticação. “A acessibilidade e facilidade na aplicação do mega hair revoluciona o mercado da beleza a cada dia, reforçando o que há de mais belo em todas as mulheres”, finaliza.