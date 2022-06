Marrom é o novo preto!

Profissional dá dicas de como usar calçados com a cor tendência da estação mais fria do ano

O protagonismo do marrom está extremamente forte no mundo da moda, já que com a tonalidade é possível elaborar looks elegantes, modernos, fashionistas e até mesmo mais retrô ou mais básico. Versátil e estilosa, a cor promete marcar presença na temporada de inverno! Para ajudar quem deseja aderir ao marrom, Karen Furtado, stylist parceira da Piccadilly, dá dicas de como criar produções para diferentes ocasiões. Confira!

O marrom, cor que foi renegada no mundo da moda durante um bom tempo, está cada vez mais em alta e é a tonalidade do momento! A tonalidade escura é considerada neutra por seu sútil tom de terra e é bastante versátil na hora de montar diferentes looks; podendo ser facilmente combinada com diversas tonalidades, desde as mais alegres como laranja, vermelho e amarelo, passando para as mais fortes como o preto. Também, fica perfeita para ser usada em uma proposta “tom sobre tom”, quando é utilizado as variações da mesma cor em um só look. “Com o marrom, é possível criar produções super interessantes e fashionistas, saindo do óbvio do pretinho básico. Além disso, ele traz um visual elegante e cool ao mesmo tempo para os looks”, conta Karen Furtado, stylist parceira da PICCADILLY.

A profissional traz dicas de como usar calçados na tonalidade tendência em diferentes ocasiões. Veja a seguir!

Um toque de estilo para looks de ocasiões casuais





De acordo com Karen, as produções mais básicas para ocasiões do dia a dia, podem ganhar um ‘up’ quando peças marrons são introduzidas no look. Coringas, elas trazem um toque de estilo e elegância ao mesmo tempo. “Agora no inverno, pode-se apostar em calças de camurças, blusas caneladas de manga comprida e até mesmo moletons divertidos e oversizes utilizando calçados marrons, como tênis, bota sem salto ou coturnos, por exemplo”, indica a profissional.

Pronta para arrasar do trabalho

Os looks para ir ao escritório não precisam ser sem graça! É possível ter uma dose de estilo misturada com a formalidade e conforto necessário, utilizando acessórios em marrom, como calçados, bijuterias e terceiras peças.

“Para ir ao trabalho, looks de alfaiataria ou calça jeans – caso o ambiente for mais casual – são peças coringas para combinar com blazer, tricot ou camisa. Nos pés, o marrom fica perfeito em modelos de sapatos sociais, scarpin, sapatilhas, entre outros”, recomenda a stylist.

Toda fashionista para produções especiais

Para eventos noturnos ou ocasiões especiais, os looks com peças em marrom tendem a deixar a produção super fashionista e cool, fugindo do óbvio do pretinho básico de sempre.

“Para arrasar na festa, jantar ou evento super importante, um look com peças de couro, vestidos de malha ou alguma peça em onça combinando com um calçado marrom, como coturno de salto tratorado, bota de salto e/ou com cano alto, ou scarpin com verniz, garante um visual super interessante e cheio de estilo”, sugere Karen.

