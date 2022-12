Maquiagem para as festas de fim de ano

Depois de quase dois anos em isolamento social, as pessoas estão se permitindo mais, seja nas escolhas, nas vivências e até mesmo na maquiagem. Para a beauty artist do RIRO Salon, espaço de beleza idealizado por Ricardo Rodrigues, em São Paulo, Francine Couto, ousar na make e se permitir fazer coisas novas é válido, independente da ocasião e especialmente nas festas de fim de ano.

Seja para uma comemoração mais íntima com a família ou uma reunião com os amigos, as festas de final de ano são sempre ótimas oportunidades para comemorar e celebrar mais um ano que passou. Para quem acha que perdeu a prática e a criatividade para se maquiar, mas deseja arrasar na produção para as celebrações, Francine lista, a seguir, sete dicas imperdíveis para terminar o ano com a make perfeita. Confira abaixo:

Delineado gráfico

O tradicional estilo “gatinho” dá lugar aos traços gráficos e de cores marcantes, proporcionando movimento e ânimo para as pálpebras. Caso prefira o velho e bom delineado preto, a pedida é o estilo “Bold”, que, na tradução literal, significa negrito, com traço marcante e acentuado.

Pálpebras brilhantes

Inspiradas nas passarelas da moda, o glitter e as lantejoulas deixam de ser protagonistas apenas de fantasias e do carnaval, para fazer parte também das maquiagens, que estão super em alta com um ar mais sexy. No Natal e no Ano Novo, cores como branco, prata e dourado são perfeitas para quem deseja um olhar mais vibrante e iluminado. Para as iniciantes, Couto sugere: “O glitter em gel é super prático de utilizar e perfeito para quem não tem muita habilidade ou precisa fazer uma maquiagem às pressas”.

Cores e mais cores

“Seja no delineado ou nos cílios, a tendência são as cores vibrantes e intensas”, revela Francine. O uso da máscara fez com que o olhar ganhasse ainda mais destaque e, com isso, as mais variadas opções de máscaras para cílios e delineadores coloridos ganharam espaço nas prateleiras das lojas de maquiagem. Tendência da pandemia, há quem ouse, até mesmo, combinar as cores da make com a cor da máscara, por isso aproveite a variedade e se jogue nas cores!

Sobrancelhas ao natural

Foi a moda das sobrancelhas finas e desenhadas a lápis. A onda agora é aproveitar as sobrancelhas naturais e volumosas, valorizando a naturalidade e o movimento dos fios. Outra tendência que veio com tudo é a das sobrancelhas bem volumosas e penteadas para cima, que criam um visual moderno ao rosto. Para quem tem dificuldade com os cuidados, “o segredo é penteá-las e utilizar um gel transparente para firmar os fios e durar mais”, revela a maquiadora.

Esqueceu do batom?

Item de maquiagem presente em quase todas as bolsas femininas, o batom foi deixado de lado durante a pandemia. Apesar do foco ainda estar sendo os olhos, vale a pena conferir as cores e texturas que vão despontar neste final de ano. Cores mais escuras e tons avermelhados vão ganhar destaque nos lábios. Já nas texturas, os efeitos matte e glossy continuam em alta.

Rosto bronzeado

Engana-se quem pensa que, para dar um tom bronzeado à pele do rosto, é preciso se expor ao sol. O blush de efeito bronzeado, moda entre a geração de tiktokers, chegou para desmistificar essa polêmica. Seja em tons alaranjados, coral ou pêssego, o item é perfeito para compor a make ou até mesmo dar mais vivacidade ao rosto natural. “Para deixar o rosto mais corado, a ideia é aplicar nas maçãs e em pontos altos do rosto para simular os efeitos do sol”, aconselha Couto.

Pele iluminada

Caso queira dar um “up” na iluminação do rosto, “troque a base comum pelo BB Cream, pois ele contém filtro solar, dá cor e ainda ajuda a uniformizar a pele”, reverbera Francine. “Para um iluminado ainda mais intenso, o mais fácil de utilizar é o iluminador cremoso, que aparece em vários formatos, como bastão, lápis e paletas. Já o líquido tem resultado mais suave e o em pó retém um pouco mais de cuidado para passar, mas, independente da textura, o produto pode ser para qualquer ocasião, seja de dia ou à noite”, completa.