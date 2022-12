Makes para festas de fim ano

As festas de fim de ano chegaram e, com elas, é hora de escolher looks incríveis e apostar em makes criativas, até se você é do time que se arruma para ficar na sala! Os clássicos nunca saem de moda, mas segundo Priscila Miguel, esse é o momento de ousar. Para quem não quer correr riscos de errar, a especialista em beleza, que coleciona mais de 250 mil seguidores nas redes sociais, dá dicas para a produção perfeita. Confira:

Pele para exibir o skincare

Acordei bonita! De acordo com Priscila, é hora de deixar a pele com aquele aspecto de quem caprichou no skincare o ano todo. Iluminar em pontos estratégicos e deixar o efeito matte de lado é o segredo para estar com a pele perfeita. “É importante dar aquela iluminada no arco do cupido e pontos altos do rosto, como ossinho e ponta do nariz e maçãs do rosto, próximo às têmporas, dando um ar super natural”.

Sem esfumadinho básico nos olhos!

De acordo com a especialista, algumas cores sempre aparecem nessa época do ano, como o dourado, bronze e perolado. Mas para ela, “chegou a vez dos esfumados mais impactantes em cores como o azul, por exemplo”. Também vale apostar no canto interno, dando um ponto vibrante ao visual: “Neon, cores mais fortes bastante glitter e até pedrarias funcionam super bem”.

Bocão estilo “mais é mais”

Olho tudo e boca nada? Não dessa vez. Para as que amam dar aquele destaque aos lábios, os batons vibrantes estão com tudo. “Pode abusar do vermelho, vinho e pink”, afirma. O rosa está totalmente em alta desde a última temporada, e promete continuar.

Vermelho para amor

Se você é daquelas que não dispensa usar a cor do seu desejo, seja ela vermelho para o amor, branco para a paz ou amarelo para a prosperidade, pode se jogar na make da sua escolha. “Que tal um bocão vermelho com apenas um dourado esfumado nos olhos? Ou uma maquiagem monocromática, com batom pink e sombra da mesma cor no canto interno dos olhos. É amor na certa para 2023, não tem como não se apaixonar!”.

Estilo do primeiro fio de cabelo…

Junto às festas, chega o verão e o calor não está perdoando. Para Priscila, a tendência para os cabelos é apostar na famosa trança escandinava (rabo de cavalo trançado). Além disso, o ar natural também vale aqui. “Cabelos com efeito molhado estão com tudo. Ou então presos despojados com presilhas. São ótimos para os dias quentes e dão aquele charme”, afirma.

…até a ponta dos dedos

Para finalizar o visual perfeito, as unhas não escapam das tendências. “Esmaltes cintilantes estão muito em alta, assim como cores vibrantes, como o fúcsia e o laranja”. As nail arts também continuam. “Vão desde coisas simples como uma francesinha até as mais arrojadas”.