Jaquetas: as queridinhas do inverno

Do look mais básico ao mais elaborado, do estilo clean ao fashionista, não importa, as jaquetas são as protagonistas das produções de Inverno. Fernanda Graneiro, gerente de Imagem e Estilo da Caedu, apresenta modelos coringas da peça para se ter no guarda-roupa

ELEGÂNCIA NO PONTO CERTO

Os looks com cores escuras e sóbrias, como preto e caramelo, garantem elegância e sofisticação para a produção. “Toda mulher precisa ter ao menos um modelo neste estilo. É o tipo de jaqueta coringa, que cai bem com quase tudo”, comenta Fernanda. Ela sugere apostar em modelos que trazem cores clássicas, mas ao mesmo tempo entregam detalhes que deixam as composições mais elaboradas. “Modelos de tecidos de couro e suede, com recortes nas golas e na parte da frente, e detalhes como bolsos e itens metalizados, garantem um visual que une elegância e estilo”, sugere.

COR E ALEGRIA PARA O INVERNO!

Segundo Fernanda, para quem quer dar um toque de alegria e colorido no look, as jaquetas estampadas ou com tonalidades mais vibrantes podem transformar a produção neutra em algo mais despojado. “Engana-se quem acredita que o inverno pede apenas looks escuros e sóbrios. As produções podem e devem ter peças chaves que dão um up no visual”, explica a profissional. A dica aqui é contrapor o look com peças mais neutras. “Ao usar uma jaqueta com muita cor e estampa, vale apostar em peças mais neutras no restante da composição, para não pesar o look””, complementa Fernanda.

BÁSICA E MODERNA PARA O DIA A DIA

De acordo com a gerente de Imagem e Estilo, a jaqueta mais coringa para se ter no armário é a jeans, por se tratar de uma peça versátil, atemporal e que deixa qualquer look mais moderno. “Para os dias mais frios, os modelos de jaqueta jeans com pelinho na gola, com mangas de moletom e até mesmo as mais básicas, são as ideais para trazer conforto e estilo no visual”, comenta.

SUAVIDADE PARA OS DIAS FRIOS!

Para quem deseja dar um toque de suavidade e neutralidade no look invernal, as jaquetas de cores, como o branco, bege e verde militar, são ideais para trazer esse ar de tranquilidade e ainda estão em alta nas tendências de moda. “São ótimas opções para quem deseja fugir do básico. E dá para explorar as cores em diferentes tipos de jaquetas, como o jeans, ou até mesmo um modelo bomber, em alta na estação”, indica Fernanda.