Inseridas em projetos arquitetônicos as plantas ajudam na saúde física e mental

O contato do homem que reside nos centros urbanos com a natureza é limitado e escasso. Quanto mais imerso na cidade, menos o indivíduo se beneficia do que as plantas são capazes de fazer pelo bem-estar físico e até mesmo mental. Um levantamento feito pela Escola de Saúde Pública de Harvard, nos Estados Unidos, revelou que morar perto de bosques, parques e jardins está consideravelmente associado a um menor risco no desenvolvimento de doenças renais e respiratórias, além de reduzir a depressão.

Pesquisadores analisaram diversos casos para concluir que mulheres que moravam próximo às áreas verdes revelaram uma taxa de mortalidade 12% menor. Ao se aprofundarem nos estudos de caso, descobriram que a causa de mortalidade em habitantes de locais mais próximos da natureza, tinham 41% menos chances de acontecer por problemas nos rins, 34% por doenças respiratórios e 13% por alguns tipos de câncer.

Com o crescimento das grandes cidades, o paisagismo torna-se um bom aliado na busca pelo equilíbrio no interior de casas. Além de trazer mais da paisagem natural, beleza, diminuição de ruídos urbanos, melhor qualidade do ar, entre outros, ajuda ao morador a ter um contato com a natureza.

Sendo assim, com o tempo, arquitetos encontraram a importância das plantas na decoração de um lar. As pessoas estão cada vez mais longe da natureza, e trazê-las para dentro de casa ajuda não apenas na decoração, mas em todo o aspecto mental.

A Tria Arquitetura esteve à frente de mais um projeto com o intuito de unificar o grande centro urbano, sem perder o contato dos moradores com o meio ambiente.

Uma acolhedora galeria

Projetos de Tria Arquitetura – Foto: Fran Parente

No apartamento localizado na capital paulista, a entrada social ganhou uma parede verde que rebate com o jardim do terraço, criando uma relaxante e acolhedora galeria em meio a cidade grande.

Mais luz e espaço

Nesse outro projeto, também da Tria, podemos ver a natureza representada na própria decoração. A ideia desse apartamento foi criar amplitude e trazer mais luz ao apartamento com apenas uma única face da área social com aberturas das janelas. A ideia de trazer o verde no ambiente trouxe um resultado contemporâneo, confortável e muito funcional para a família.