Guia do shorts

Entre diversas opções de tecidos, modelagens e cortes, o shorts é uma peça fundamental para ter no guarda-roupa nas estações mais quentes do ano e garantir looks confortáveis, leves e modernos para esse período. Fernanda Graneiro, gerente de Imagem e Estilo da Caedu, traz dicas para acertar na modelagem e escolher a opção perfeita! Confira!





PREPARADA PARA OUTROS COMPROMISSOS

Além do trabalho, levar os filhos pra escolha, ir ao banco, mercado, lojas, consultas médicas etc…, são pequenos compromissos do dia a dia que pedem looks práticos e confortáveis. Para isso, os modelos mais coringas e versáteis são os ideais. “Quando a vontade é ficar mais arrumadinha, mas de um modo básico, as opções perfeitas são os shorts mais soltinhos e em cores como o preto e o bege, que vão bem com qualquer look e ocasião. Já para as fãs do short jeans, os modelos mais simples ou o clochard, que é mais larguinho, podem ser a aposta ideal para conseguir o resultado desejado”, indica a profissional.





HORA DO PASSEIO

Dia de sol combina com passeios ao ar livre, não é mesmo? Seja no parque, campo, praia, não importa o lugar, a produção ideal para essa ocasião são os modelos mais refrescantes, leves e cheios de cor e alegria para combinar com a estação! “Se o compromisso for de dia e ao ar livre, apostar nos modelos de shorts de tecidos leves como tricot e algodão, e até mesmo o clássico jeans, pode trazer a leveza desejada para esse momento. Além disso, opções com estampas e cores vibrantes, podem dar um visual super divertido e despojado ao look, ideal para os dias mais quentes”, recomenda Fernanda.





PARA ARRASAR NA NOITE!

De acordo com a Gerente de Imagem e Estilo da Caedu, as produções noturnas utilizando shorts pedem opções com mais informações e que garantam maior estilo e modernidade. “Se o compromisso for em uma festa ou evento mais formal, shorts com brilhos em lurex e em cores como o preto e o branco são ideais para trazer o glamour necessário. Já se a ocasião for um passeio noturno mais simples, a dica é apostar em opções jeans em modelos como o godê e/ou incluir um cinto de lenço no shorts, que garantem um charme a mais no visual”, sugere Fernanda.