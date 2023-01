Guia de rasteirinhas!

Sabe aquele calçado super versátil, confortável e que pode dar aquele “up” nos looks? A rasteirinha com certeza se encaixa perfeitamente nessa descrição! Com a temporada do Verão, elas prometem ter presença garantida nas produções de moda. Graças aos seus diversos formatos e modelagens, ela traz novas possibilidades para as composições de looks, podendo ser usado tanto para um evento casual até para um jantar mais elegante durante a noite.

Pensando nisso, a marca Piccadilly, que conta com diversos modelos que podem ser usados em diversas ocasiões do dia a dia conta com uma stylist parceira, Karen Furtado, que traz diversas dicas de uso. Confira.

Como incluir a rasteirinhas em looks formais?

Para incluir as rasteirinhas em looks formais é importante prestar atenção ao seu material e que sejam modelos “presos” ao pé. Opções que trazem uma proposta envernizada conseguem deixar os looks mais elegantes, principalmente se combinadas com cores neutras como o nude. Outras duas opções para investir são as rasteirinhas com detalhes em predarias e metalizadas.

Que opções de peças são as mais certeiras para essa combinação?

Peças em alfaiataria, calças pantalonas e vestidos midi são ótimas opções para eventos formais e até mesmo noturnos. Além dessas peças, vale apostar nos macacões que são super atemporais.

Qual a melhor opção de rasteirinha para o ambiente de trabalho?

O ambiente de trabalho, na maioria das vezes, é mais formal, logo elas precisam ser mais delicadas e com uma modelagem mais clean. Ainda assim, vale usar e abusar das cores e dos materiais do solado que vão garantir modernidade ao look Só é necessário atentar-se a usar as versões que ficam mais justinhas no pé.

Rasteirinhas coloridas: como usar esse modelo nos looks de verão?

Elas são grandes aliadas dos looks de verão. As fashion colors surgem como uma grande aposta para deixar os looks divertidos, sem perder a formalidade. Para poder combinar os calçados com peças diversas, indico usar o círculo cromático para auxiliar nas composições e também apostar nos looks monocromáticos, que são atemporais e acompanham as mais diversas produções.

O que levar em consideração na hora de escolher qual modelo de rasteirinha devo investir?

Rasteirinhas de cores neutras ou sóbrias são garantia de uso, independente da ocasião. Mas caso a proposta for investir em alguma tendência, vale apostar nas coloridas, elas podem ser o ponto de cor em um look básico e trazer modernidade.

Além da rasteirinhas: modelos como papetes e chinelos decorados também podem ser considerados rasteirinhas?

As rasteirinhas são caracterizadas principalmente por não ter o salto, mas as dicas podem facilmente ser aplicadas em modelos de papetes e chinelos, adequando sempre ao ambiente. As papetes em ambientes formais e os chinelos não são adequados, mas com certeza vão acompanhar facilmente os eventos diurnos e aos fins de semana.