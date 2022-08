Fones de ouvido vão além da música e se tornam acessórios de moda

O acessório traz uma proposta cool e despojada, dando um toque especial para os looks do dia a dia

Já faz um tempo que os fones de ouvido têm marcado forte presença no street style de todo o mundo. Ande pelas ruas e, com certeza, irá se deparar com diversas cores e modelos dos acessórios por aí.





Os fones de ouvido, sejam eles grandes ou pequenos, têm dominado os lugares e se tornado um queridinho nas produções entre os fashionistas. O acessório traz uma proposta cool e despojada, dando um toque especial para os looks do dia a dia.

Há algum tempo a Beats By Dre vem criando parcerias com diversas marcas de moda e apostando em um styling impecável em suas campanhas, posicionando a marca como parte de um estilo de vida urbano, moderno e descolado.

Isso tem feito com que os consumidores usem os fones não só pela sua qualidade sonora ou tecnologia, mas porque eles se identificam com a mensagem da marca e com o design diferenciado e colorido dos seus produtos.

Beats Fit Pro

Totalmente sem fio, o Beats Fit Pro é resistente à água e ao suor, com ganchos de fixação flexíveis para permanecer sempre no lugar, os fones permitem fazer todos os exercícios que quiser enquanto aproveita músicas, ouve podcasts ou até atende ligações.

Além de um design único, que se ajusta confortavelmente e com estabilidade em qualquer formato ou tamanho de orelha, o Beats Fit Pro proporciona uma experiência de som premium, com três modos de audição: cancelamento automático de ruído, modo ambiente e equalização adaptativa.

Beats Studio Buds

O Beats Studio Buds foi desenvolvido para oferecer um som potente e equilibrado em um formato compacto por meio de uma plataforma acústica exclusiva. Um driver tipo diafragma em camadas exclusivo fica dentro de uma carcaça de câmara dupla para proporcionar um som nítido e separação incrível do estéreo. Um processador digital avançado otimiza o desempenho do áudio para volume e nitidez sonora, assegurando simultaneamente um cancelamento de ruído efetivo. O resultado é um som imersivo de alta qualidade que leva a emoção do estúdio aos seus ouvidos e mantém sua inspiração em alta o dia todo.