Fios longos e ‘sunkissed’

O fim do ano se aproxima e, com ele, as próximas tendências de moda e beleza que vão rechear o verão de 2023 com muito estilo e sofisticação. Além das famosas unhas “glazed donut” que imitam uma cobertura de açúcar brilhante e que já são a marca registrada de Hailey Bieber, cores chamativas e neon também marcam a estação. Quem não fica de fora novamente, é o famoso cabelo sunkissed.

Em sua tradução literal, a expressão significa “beijado pelo sol” e traz um efeito de fios com luzes mais leves, douradas e voltadas para as pontas do cabelo, como se tivesse sido queimado em um dia ensolarado. É uma tendência que sempre costuma retornar no verão e que já conquistou nomes como Meghan Markle, Jennifer Lopez, Giovanna Antonelli, Jade Picon e muito mais.

Ainda no universo dos cabelos, outra característica que vai conquistar este ano, são os fios longos e volumosos. Aline Luize, especialista em mega hair, conta que isso pode ser conquistado por qualquer pessoa com as extensões capilares, seja o cabelo liso, cacheado, ruivo, moreno ou loiro. “Por essa possibilidade de tintura do mega hair, conseguimos juntar a febre do sunkissed hair com os fios compridos, resultando em uma combinação perfeita”, conta a profissional.

Segundo Aline, a tintura e descoloração das extensões são processos bastante comuns e necessários para se igualar aos fios naturais das clientes. Sendo assim, se o desejo são as pontinhas com o aspecto de queimado pelo sol, basta estilizar as mechas antes da aplicação.

Ainda de acordo com a especialista, a grande vantagem do mega hair é poder apostar no cabelo dos sonhos sem prejudicar os fios naturais. “Hoje em dia, existem técnicas feitas especialmente para preservar as madeixas, que consiste em uma evolução do ponto americano com mechas feitas sob medida e aplicadas com todo cuidado e delicadeza”, diz Aline.

A profissional ressalta que é mais do que possível investir em um cabelo longo, volumoso e sunkissed de maneira fácil e rápida, basta procurar um bom profissional qualificado para arrasar no verão com os fios radiantes.