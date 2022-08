Na contagem regressiva para as estações mais quentes do ano, é hora de preparar o guarda-roupas para curtir o calor em grande estilo. E se este é o propósito, o que não pode faltar nas produções fashionistas é muita cor e extremo conforto. É exatamente isso que a Coleção Primavera/Verão 22/23 da Piccadilly traz! Com o propósito de oferecer uma caminhada mais leve às mulheres, proporcionando mais do que tendências de moda, mas também felicidade e bem-estar.









Mais cor, por favor

Inspiradas em uma das principais tendências do período, dopamine dressing, termo usado para representar a importância de vestir o que proporciona felicidade, sem seguir regras de moda, cores vivas e intensas estarão com tudo nas próximas estações! Tons de rosa, roxo, azul e alaranjados, como tangerina e cenoura, prometem ganhar o coração das mulheres e estão presentes na linha Fashion Colors. De maneira monocromática ou com a combinação de tonalidades, as Fashion Colors podem ser vistas em modelos de calçados com amarrações, tiras, saltos geométricos e plataformas.

O conforto que nunca sai de moda







Os calçados macios e confortáveis, prometem continuar em alta nas próximas estações. Por isso, para a Primavera/Verão, a linha Marshmallow que já conta com modelos nos formatos slide e flip-flop, ganha uma nova versão: as sandálias.

Todos os modelos da linha são produzidos em Full Eva, material 100% reciclável, que proporcionam conforto e alta durabilidade, e podem ser encontrados em tonalidades alegres, divertidas e suaves, seguindo as tendências do momento.

Conforto aliado com modernidade!

A Piccadilly traz novidades para algumas linhas, como a Energy On, que agora ganha novas tonalidades: pêssego, jeans estonado e cinza estonado. Os calçados possuem exclusivo sistema de imãs, que fica embutido na sola, na região do calcanhar, que emite uma vibração relaxante durante a caminhada, absorvendo até 87% do impacto de cada passo e prevenindo dores nas articulações dos joelhos, além relaxamento para as pernas e pés. Com design arrojado e calce fácil, são produzidos com cabedal em knit, com fio pet sustentável, e solado em EVA superleve, com desenhos inspirado nas folhas da natureza.

Linha Hero

Além disso, a marca amplia a linha Hello, que já conta com modelos para quem possui Fascite Plantar e/ou Joanete e lança a “Hello Esporão”, tecnologia que previne as dores causadas pelo esporão, inflamação que surge no calcanhar devido ao crescimento anormal de uma calcificação no osso do calcâneo, trazendo desconforto. Com uma fórmula renovada, os calçados previnem as dores e distribuem a pressão plantar de forma mais uniforme, amortecendo o impacto. Eles contam com palmilha anatômica com contorno especial que diminui a pressão na região central do calcanhar, oferecendo maciez a cada passo.

Festas e muito brilho!









Se as festas estão de volta, esse recomeço precisa unir conforto e estilo! Pensando nisso, a Piccadilly lança a linha Festas, que traz opções perfeitas para usar em casamentos, formaturas, entre outros eventos. São calçados como sandálias e sapatos de salto, em tons como o preto, branco, prata, dourado e, claro, muito brilho.

Muito mais para curtir a primavera/verão!

A coleção também conta com outras linhas da marca, como os tênis So.Si ECOAR, fabricados com 5 garrafas pet recicladas, palmilha sustentável e sem origem animal; MOVE, tênis que possuem solado em EVA com alta absorção, ideais para usar em todas as ocasiões, do trabalho ao treino de esportes leves, principalmente para caminhar à noite, por conta do detalhe refletivo no calçado; MAXI, o único calçado brasileiro com tecnologia certificada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que conta com uma exclusiva manta de biofibra localizada abaixo de sua palmilha, responsável por transformar o calor do próprio corpo em raios infravermelhos longos que melhoram a microcirculação sanguínea; Hello Fascite, modelos que contam com palmilha anatômica ultramacia, com largura especial e elevação no arco que suporta e neutraliza a pisada.





Entre as novidades, há modelos também da linha Piccadilly Push, tecnologia que proporciona amortecimento de uma forma inovadora, através de aberturas no solado que garantem um caminhar perfeito, maior flexibilidade, aderência e com conforto inigualável; da linha Wide Fit, pensada para mulheres que possuem pés mais largos ou desejam um conforto extra, a tecnologia permite que eles fiquem bem acomodados, diminuindo as dores causadas pelo Neuroma de Morton – inflamação de um nervo entre o terceiro e o quarto dedo menor, causada por compressão crônica; e as tecnologias SPA, SoftStep e Antiviral.