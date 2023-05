Especialista traz dicas para acertar na maquiagem

Chegamos na temporada outono/inverno, que inegavelmente é uma época onde a elegância toma conta dos looks. Com as maquiagens não é diferente. As cores vibrantes do verão dão espaço à sobriedade dos tons terrosos, a alegria das sombras coloridas é substituída por elegantes tons escuros e a pele glow sai de cena para a pele com acabamento matte reinar. Nessa época diversificar estilos, texturas e usar a criatividade farão muito a diferença na hora de mostrar que a make mais sóbria pode, sim, ser glamorosa.

Kelly Nogueira, CEO e fundadora da Espaço Make, traz dicas valiosas para compor as suas makes para arrasar no trabalho, em festas ou na balada, com composições lindas, sofisticadas e sem complicação. “O preparo da pele é essencial para construir a make perfeita. Nessa época do ano, a pele tende a ficar mais ressecada, portanto, o skincare e a hidratação da pele como primeiros cuidados é indispensável”, conta.

“Para a base, prefira as com efeito matte e o blush, que não pode faltar, vem para dar aquele aspecto saudável à pele e o pó solto também é uma ótima pedida, selando a pele e prolongando a make. Os olhos marcantes, é, sem dúvida, a marca da estação. O uso de delineadores com a técnica da esfumação e as sombras com tons mais escuros e fechados destacam o olhar. Para finalizar, lábios bem marcados e com cores fortes como o vermelho, vinho e marrom”, afirma Kelly.

O fator determinante para a ocasião é a escolha das cores. “Para o dia a dia, prefira sombras e batons mais discretos, já para festas e baladas, abuse de tons mais intensos, pigmentados e marcantes”, conclui a empresária.

Nos quiosques da Espaço Make você encontra todos os produtos para compor as suas maquiagens – do skincare a finalização – e conta ainda com profissionais capacitados para orientar na escolha de cores e tons que melhor se adequam a cada tipo de pele e o melhor de tudo, com preços a partir de R$10.

Fonte: Espaço Make