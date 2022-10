Escolhendo a cômoda para o quartinho do bebê

Manter o quartinho do bebê sempre organizado é o sonho de todas a mamães.Independente da idade do pequeno, é sempre importante ter a cômoda linda e funcional para o dia a dia, e é exatamente o assunto que abordaremos hoje.

O sétimo mês de gestação é considerado o momento ideal para finalizar a decoração do quartinho e, antes disso, os papais devem fazer o planejamento do ambiente levando em consideração duas questões bem importantes: segurança e funcionalidade. A cômoda é o móvel multiuso que não deve ser esquecida na proposta, e ainda se deve lembrar que a criança vai crescer, terá novos hábitos e ter novas necessidades e optar por móveis duráveis é a melhor opção.

A cômoda é mais que um simples móvel decorativo, possui um forte proposito e sentido no quartinho das crianças. Já nos primeiros dias, ela quem receberá o bebê para as trocas de fralda e higiene, além de armazenar todos os itens necessários que a mamãe precisa, como roupinhas, meias, sapatinhos, toalhinhas e demais acessórios do bebê. Um fator muito importante que deve ser considerado antes da compra da cômoda é a segurança.

Cor e design também são importantes, pois acompanham as características da identidade do quartinho. Os papais buscam móveis que combinem com a energia do ambiente, e com as cômodas isso não é diferente.

Fonte: TulipaBaby