Equipotel reforça importância da iluminação para hospitalidade

Iluminação é um recurso que está no radar de todo setor ou tipo de negócio que envolve hospitalidade. Seja no aspecto decorativo, na preocupação com conforto ou segurança, na criação de experiências ou na busca por soluções eficientes e sustentáveis. Por isso, a Equipotel esquenta os motores da edição 2022, marcada para acontecer entre os dias 13 e 16 de setembro, direto da Expolux, evento referência em iluminação realizado na capital paulista.

O público da Expolux foi dividido em dois grupos: a área mais técnica, incluindo engenheiros, acadêmicos e gestores públicos; e a parte decorativa, voltada para lighting designers, arquitetos e designers de interiores. Acontece que design e decoração para meios de hospedagem também são pilares da Equipotel, o que forma uma convergência em interesses e oportunidades de negócios.

“Na Expolux deste ano foi possível ter uma ideia de muitas soluções que devem atender hotéis, pousadas e resorts. Principalmente porque essas estruturas estão cada vez mais empenhadas em aliar impacto visual e conforto. Sem falar que também existe uma preocupação crescente com economia e redução de impactos ambientais, o que, com certeza, também veremos refletido na Equipotel deste ano”, explica Daniel Pereira, gerente da Equipotel.

Outro aspecto importante que liga a indústria da iluminação às experiências de hospitalidade é a mudança da relação das pessoas com a luz. “Hoje, vai muito além do que tornar um ambiente mais claro. Temos exemplos de mercado onde hospedagens criam ambientações diferenciadas trabalhando com luz direta, indireta, uma variedade de cores e intensidades. Além disso, exploram de maneira inteligente o que as novas tecnologias oferecem, como as questões de conectividade, com as lâmpadas smart, até preocupações com saúde, como as anti-insetos”, finaliza o executivo.

O credenciamento da Equipotel, inclusive, já está aberto e disponível no site

SERVIÇO

59ª Equipotel

Data: 13 a 16 de setembro de 2022

Horário: das 13h às 20h

Local: São Paulo Expo – Rodovia dos Imigrantes, km 1,5

Sobre a Equipotel

Maior evento de hospitalidade da América Latina, conectando marcas, fornecedores e profissionais às inovações na arte de atender bem. Em 2022, a Equipotel abraça de maneira ainda mais intensa a pluralidade deste mercado e o respeito pelas características específicas de diferentes regiões do Brasil, trazendo soluções conectadas com as necessidades atuais.