Então é Natal!

Não importa se é a amiga, mãe ou tia a ser presenteada no Natal tem estilo mais formal, esportista, fashionista ou despojada, ela merece um presente que seja especial e de acordo com a sua personalidade! Por isso, a Piccadilly convidou a stylist Karen Furtado para preparar uma seleção especial, pensada para diferentes estilos de mulheres, para quem deseja surpreender com um calçado diferenciado nesta data tão especial. Confira!

Executiva

Karen explica que para aquelas mulheres que vivem no mundo corporativo, sempre em reuniões e adeptas a um estilo mais social, o ideal é apostar em calçados com uma pegada mais sofisticada.

“Uma dica para surpreender no presente de quem possui um estilo mais formal, é apostar em calçados mais coloridos e com estampas diferentes, para ‘quebrar’ um pouco a seriedade do look social”, indica.

Esportista









Para as mulheres que possuem um estilo esportista, o menos é mais para elas em relação à moda! Por isso, o ideal é optar por modelos mais básicos e minimalistas, e que ofereçam extremo conforto e bem-estar ao utilizá-lo.

“Neste caso, é importante sempre se atentar nos calçados em tons neutros e estampas mais discretas. Opções como, tênis esportivos, slides e rasteirinhas, são perfeitos para acertar em cheio no presente”, sugere Karen.

Fashionista







foto 12

A stylist conta que para presentear as mulheres que são fashionistas e super ligadas à moda, vale investir em calçados mais ousados e modernos.

“Quando a pessoa ama usar calçados que seguem com as principais tendências de moda, as opções para agradar são infinitas! Sandálias plataformas ou com saltos em formatos diferentes, com tiras de amarrar, brilho, metalizados e muitas cores, e até mesmo um tênis com solado maior e tonalidades vibrantes, são escolhas certeiras”, recomenda Karen.

Despojada









Karen explica que na hora de presentear aquela mulher que tem um estilo despojado – quando ama moda e tendências, mas gosta de usar as peças da sua forma e sempre de um jeito mais cool – é preciso escolher os calçados que são modernos, mas imprimem um visual mais descontraído.

“Os modelos alegres e que fogem do óbvio, costumam agradar em cheio as mulheres com essa personalidade. Por isso, optar por calçados com saltos tratorados, sandálias leves e de EVA, tênis com brilho ou até mesmo sapatos no estilo boneca, são opções ideais”, sugere.