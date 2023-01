Dicas para um mega hair perfeito

Indicado para qualquer pessoa que queira aumentar o comprimento dos fios rapidamente sem que o resultado final não se pareça com os fios e a cor naturais, o mega hair quase não tem contraindicações. São diferentes técnicas para diferentes necessidades e características, e sua aplicação depende do tipo de cabelo, quantidade, cor e o dia a dia da pessoa.

A cabeleireira Ingrid Desirée, especialista premiada e reconhecida como ‘a rainha do mega hair’, que atualmente comanda o salão de mesmo nome em Guarulhos, destaca que, dependendo da técnica utilizada, após a aplicação, o mega hair costuma durar em média de dois a três meses. Mas, para garantir a beleza dos fios alongados por mais tempo, alguns cuidados são vitais.

“Procure um profissional especializado. As extensões devem ser colocadas por especialistas, já que o mau uso da técnica pode provocar a quebra dos fios naturais. Além disso, é preciso saber escolher e misturar os apliques certos com o cabelo original para manter o visual homogêneo, combinando cor e textura dos fios, assim como fixar as mechas de forma segura e eficiente”, explica.

Escolha extensões de qualidade: dê preferência para cabelos naturais ao invés de sintéticos ou orgânicos, que são mais difíceis de escovar. Para a megarrista o ideal são cabelos brasileiros do Sul e regional, além dos suecos e russos.

Na hora de colocar o mega hair, atenção às técnicas muito apertadas, pois podem causar queda do cabelo natural. Após a aplicação, evite também rabos de cavalo apertados e penteados que prendem e tensionam muito os cabelos. As aplicações de químicas também não são indicadas. Inclusive, Desirée aconselha a fazer a correção de cor separando por mechas, de forma a não interferir na qualidade do cabelo e perda dos fios.

Cuidados ao dormir

Além dos cuidados tradicionais, um truque que pode ajudar a manter os fios mais saudáveis, sem precisar usar chapinha ou escova todos os dias, é usar um gorro ou toca de seda para proteger do ressecamento e quebra dos fios. O motivo desse resultado potente é que a seda é mais fina do que o algodão, o que ajuda a manter a umidade no cabelo, evitando frizz e embaraçamento. Também não é aconselhável dormir com as madeixas molhadas, pois a extensão pode ficar mofada, abrir os adesivos e/ou amolecer a cola da queratina.

Por conta das junções do mega hair e do tipo de técnica utilizada, lavar o couro cabeludo pode ser uma ação difícil. Assim, para evitar a oleosidade nos fios, use shampoo neutro, sem concentração de queratina ou álcool, massageando com cuidado e sem puxar ou embaraçar os fios. Use produtos hidratantes para o comprimento e pontas, de preferência linhas desenvolvidas para mega hair. É um investimento alto que merece receber a atenção de todos os protocolos corretamente.

Para pentear sem causar queda e tração ao puxar a junção do mega hair, use escova apropriada para mega hair. Separe os cabelos por mechas, comece a pentear suavemente e com cuidado, de baixo para cima, respeitando o nascimento dos fios colocados.

Chapinha, secador e babyliss

O calor da prancha, secador e babyliss podem comprometer a durabilidade da extensão dos cabelos. O ideal é evitar passar na raiz, onde estão as emendas, pois a cola pode derreter, o aderido soltar e o ponto pode quebrar as linhas. Assim, se for usar chapinha, mantenha distância mínima de três dedos da junção, e, no caso do secador, 15 centímetros entre o jato de calor e o cabelo, assim como o babyliss, que nunca deve encostar nas emendas. Use protetor solar de cabelo antes de secar.

O calor das praias, navios, piscinas e cachoeiras não estão proibidos, mas devem ser evitados, já que o excesso de sol pode comprometer a durabilidade da técnica, os fios podem desbotar ou quebrar. Caso se exponha ao cloro e ao sol, dê preferência para coques de cavalo leves, tranças e uso de chapéus ou bonés. Use também protetor solar para cabelo e produtos hidratantes com frequência.

Para manter os cabelos saudáveis, principalmente os naturais, que são a base para manter o mega hair, o ideal é fazer hidratação toda semana e distante do couro cabeludo; apenas no comprimento e pontas, deixando de 10 a 15 minutos.

O cabelo precisa respirar? Não necessariamente. Se a manutenção for feita no tempo correto, não é necessário remover o aplique, já que o cabelo natural vai crescendo naturalmente. Vale lembrar, no entanto, que cabelos muito finos e/ou ralos precisam de manutenção em menor tempo. Por exemplo: micro cápsula de queratina, método artesanal fio a fio, e ponto americano ou arabesco, requerem manutenção a cada 2 ou 3 meses. Já o método de fita adesiva, como Invisible, Nanopele adesiva e adesivos em modos escalados, precisam de manutenção entre 1 e 2 meses.