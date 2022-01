Descubra quais são as tendências para o verão 2022

Especialista em lifestyle dá dicas de como se preparar para a moda verão e quais looks podem ser criados utilizando roupas do dia a dia

Verão de 2022 chega de forma arrasadora e será o ápice da moda praia para as consumidoras que estão eufóricas para aproveitar cada segundo – Foto: Pixabay

O verão de 2022 promete ser o ápice da moda praia para as consumidoras que estão eufóricas para aproveitar cada momento e montar looks maravilhosos com as peças da nova estação ou de coleções anteriores que ficaram aguardando o fim do distanciamento social.

“A mulherada está ansiosa para usar tudo o que não usou em 2020/21, então, as roupas mais pedidas para a estação de verão são as com a maior quantidade de brilho, peças justas, decotadas e curtas”, diz a especialista em lifestyle Karla Silva, que também é influenciadora de moda de luxo e mercado imobiliário.

Apesar de perceber a necessidade de vestir algo mais sexy, Karla aposta mesmo nas peças-coringa do armário. “Um exemplo do dia a dia que pode ir direto para a praia é a camisa, quanto mais oversized melhor. Chemises são a pedida certa, que você pode usar sempre que quiser”, exemplifica.

Segundo as principais revistas internacionais de moda, a cor que vai dominar 2022 é a Orchid Flower, um rosa vibrante. Outras duas cores de destaque são o Atlantic Blue, um azul bem profundo, e o Mango Sorbet, um laranja no tom de manga.

Ainda que as cores de tendência sejam as vibrantes, Karla pensa no atemporal e chique, e por isso aposta nos tons pastéis. “A tendência nem sempre é chique. O bom mesmo é mesclar um com o outro, para ter um toque de tendência, mas ainda ser algo mais a nossa cara. O lifestyle mais leve do verão pede roupas fluidas, cores pastéis e muito branco”, explica a especialista.

Para as mulheres que querem dar um up no visual, a super dica é saia longa usada com o tomara que caia. Na linha de acessórios, o item mais em alta do momento é o cinto de corrente, revela Karla.

“Você também pode abusar das pulseiras coloridas. Um item importante são as Havaianas, sempre um clássico nesta época do ano. Minha dica é ter um par branco e um par azul-marinho, que combinam com tudo”, disse a empresária.