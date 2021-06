De Americana para Itália, o barbeiro dos boleiros

Por trás dos penteados adotados pelos jogadores de futebol, há sempre um barbeiro que dedicou seu tempo em busca do corte ideal. E um desses profissionais é o americanense Vagner Tronchin, de 33 anos, que tem moldado o cabelo de vários atletas na Europa desde 2018.

Ele mora desde 2017 na Itália, em Mantova, e hoje presta serviço em três clubes da terceira divisão nacional: Mantova, Feralpisalò e Carpi.

No entanto, assim como qualquer atleta, Vagner sonha em subir de divisões e trabalhar com equipes da Série A italiana. Ele também quer, um dia, atender jogadores de ponta do futebol mundial.

“O sonho que eu tenho é cortar o cabelo de jogadores tipo Neymar, dos tops, porque seria uma satisfação enorme chegar ao nível de cortar o cabelo de grandes jogadores. Partindo com os pés no chão, de baixo, a gente chega lá no alto”, diz.

Legati (à esquerda) e Vagner; zagueiro foi o primeiro cliente jogador do americanense – Foto: Arquivo Pessoal

O americanense começou a atuar como barbeiro em abril de 2018, após ter feito um curso no Brasil. Ele atendeu um jogador pela primeira vez em setembro do mesmo ano. O cliente, na ocasião, era o zagueiro Elia Legati, que passou por times como Milan, da Itália, e Monaco, da França.

“Ele gostou e começou a me indicar para todos os amigos dele, do time [Feralpisaló]. Começou a vir um, vir outro, vir outro… Vieram todos”, conta.

Vagner trabalha em uma rede de barbearia, mas costuma se deslocar até os atletas. “Corto o cabelo deles no estádio, porque eles preferem que eu vá lá. Então, a cada 15 dias ou, às vezes, até uma vez por semana, eu vou lá no estádio, no vestiário, e corto o cabelo deles”, afirma.

Mudança de planos

Quando viajou para Mantova pela primeira vez, em 2010, o americanense tinha como objetivo obter cidadania italiana e fazer carreira como jogador de futebol. Ele chegou, inclusive, a jogar na segunda divisão do futsal nacional. Porém, em 2011, sua equipe acabou falindo, o que o fez abandonar as quadras e retornar para Americana.

Anos depois, de volta à Itália, Vagner conseguiu reestabelecer sua conexão com o futebol, mas desta vez atrás de uma cadeira e com uma tesoura na mão.

“Eu me sinto como se fosse um deles, como se fosse um jogador, porque sempre foi o meu sonho ser jogador. Só de estar ali no vestiário, trocando ideia, assistindo aos treinos, é como se eu fosse um”, ressalta.