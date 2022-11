Cubas tornam bancadas mais limpas e seguras com a eliminação de vírus e bactérias

A busca por inovações que tornem as atividades naturais ao nosso cotidiano, mais simples e seguras tornou-se um desafio de indústrias dos mais variados segmentos. Dentre tantos aspectos que impulsionam o mercado, a crescente preocupação com a saúde tem ampliado os cuidados essenciais com a higiene física e a limpeza de itens antes visto apenas pela sua estética e funcionalidade no ambiente doméstico.

Assim, os avanços em tecnologia têm desempenhado papel fundamental na criação de soluções que unem tecnologia ao design e elevado padrão de qualidade. Para oferecer uma proposta completa para bancadas de banheiro, a Deca lança a cuba Slim com esmalte Protekto. O produto conta com uma superfície antimicrobiana que elimina vírus e bactérias nocivos à saúde, impedindo a contaminação cruzada, ou seja, aquela que ocorre por meio de contato com uma superfície contaminada.

Aplicada no esmalte, a tecnologia inativa elimina 99% de vírus e bactérias da superfície da cuba, evitando a proliferação, sem necessidade de ativação por qualquer outro agente químico e mantendo uma proteção antimicrobiana contínua, 24 horas por dia. As nanopartículas ficam dispersas por toda a louça e uma vez incorporada, a proteção não se desgasta, mesmo com uso contínuo, exposição à umidade e lavagens.

Além de garantir maior segurança, o produto ainda se apresenta como uma solução sustentável. A tecnologia antimicrobiana mantém o ambiente mais limpo, o que por consequência, aumenta a vida útil do produto. Da mesma forma, economiza-se tempo e água, ou mesmo uso de outros produtos desinfetantes, uma vez que é sabido que a peça está protegida contra agentes contaminantes.

A tecnologia Protekto está disponível exclusivamente nas cubas Slim brancas, nos tamanhos 30, 40, 50 e 60cm, e em quatro formatos: redondo, quadrado, oval e retangular, atendendo a diferentes perfis de projetos

Sobre a Dexco

Na Dexco, acreditamos que ambientes existem para serem vividos. Para isso, por meio de nossas marcas – Deca, Portinari, Hydra, Duratex, Ceusa, Durafloor e Castelatto – oferecemos soluções que combinam estética e funcionalidade, promovendo conforto e bem-estar. Aqui, acreditamos que temos um papel importante na sociedade e, desde o início da nossa trajetória, as questões ambientais, sociais e de governança pautam nossas discussões sobre o futuro da companhia. Somos uma empresa brasileira, privada e de capital aberto, controlada pela Itaúsa – Investimentos Itaú S.A – e pelo Bloco Seibel. Com sede administrativa em São Paulo, possuímos 22 unidades industriais e florestais estrategicamente localizadas (Estados de Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo), além de três fábricas de painéis na Colômbia – Dexco Colômbia. Estamos também à frente da LD Celulose, por meio de uma joint venture com o Grupo Lenzing e da Caetex, joint venture criada para o plantio de florestas de eucalipto em Alagoas. Nossas ações estão listadas no Novo Mercado (o mais elevado padrão de Governança Corporativa) e na versão 2019/2020 da B3 – ISE.

